Ntcham segna alla Lazio ed esulta a testa in giù | imita la morte di Benito Mussolini

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Nell'ultimo minuto di recupero, il gol di Olivier, ex Genoa, ha regalato la vittoria al suo Celtic in casa della. Il centrocampista francese hato in modo abbastanza stravagante: ain giù, proprio come fu uccisoin Piazzale Loreto. L'nza è stata una chiara pr

genovesergio76 : Eurosport : Lazio quasi eliminata dall'Europa League: il Celtic vince 2-1 al 95' - - pfellini : Lazio-Celtic 1-2: Immobile illude, Ntcham firma il colpo al 95' - Eurosport_IT : Ahi Lazio, sei quasi fuori! #LazioCelitc | #UEL -