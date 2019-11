Ma ascolti Radio Zeta? | gaffe di Sfera Ebbasta con Malika Ayane

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 8 novembre 2019) Serena Granato Nel terzo Live show di X factor 13,sarebbe diventato protagonista di una clamorosacon, lasorella di Rtl 102.5, che èpartner di X factor Lo scorso giovedì 7 novembre è stata trasmessa la nuova puntata di X factor, il talent-show di Sky Uno e condotto da Alessandro Cattelan. Il nuovo appuntamento tv ha visto ancora una volta i coachprotagonisti di uno scontro. La gara di talenti questa volta è stata divisa in due manche, nella prima si è assistito alle esibizioni dei cavalli di battagli degli artisti-concorrenti e la seconda manche, invece, ha visto i cantanti eseguire le performance dei brani assegnati dai coach nonché capitani delle squadre tra loro avversarie: gli Over di Mara Maionchi, le Band di Samuel Romano, gli Uomini under 25 seguiti dae le Donne under 25 ...

Tommasolabate : “Brillanti sparsi sulla pelle bionda, tu esci come Venere da un'onda, ti butti sulla sabbia, sei bella che fai quas… - IlContiAndrea : Sfera ma che radio ascolti? Radio Zeta? ?? #XF13 - giovannitundo : RT @giovannitundo: In radio la classifica dei dischi Ascolti e ridi con i tuoi occhi freschi La nostra canzone è prima da tre settimane -