**Ex Ilva : Intesa Sp sospende rate di mutui e prestiti dipendenti per 12 mesi** : Milano, 8 nov. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo sospenderà le rate di mutui e prestiti dei dipendenti dell'ex Ilva e dei fornitori suoi clienti per un periodo fino a 12 mesi, raccogliendo la proposta della Fabi. Lo rende noto la banca. La domanda di sospensione andrà presentata dai dipendenti interessati presso la propria filiale Intesa Sanpaolo, che provvederà a finalizzarla.

**Ex Ilva : Landini - 'ripristinare scudo e riflettere su ruolo Cdp'** : Roma, 7 nov (Adnkronos) – Ripristinare lo scudo penale e riflettere su un eventuale ingresso di Cdp nella attuale società. Sono questi i punti che il leader Cgil Maurizio Landini ha sottolineato al governo nel corso dell'incontro a palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal e la sua decisione di lasciare gli impianti dell'ex gruppo Ilva.

**Ex Ilva : Furlan - 'si ad appello unità ma remare in stessa direzione'** : Roma, 7 nov(Adnkronos) – "E" condivisibile l'appello del governo a rimanere uniti. Ma e' importante che tutti remiamo nella stessa direzione. Il paese deve scegliere da che parte stare. E credo che la via legale sarebbe troppo lunga ed alla fine ci ritroveremmo la fabbrica chiusa". Così il leader Cisl, Annamaria Furlan, risponde alla richiesta di compattezza del Paese arrivata dal premier Giuseppe Conte

**Ex Ilva : Conte - 'istituzioni locali siano parti civili in contenzioso'** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Chiedo alle istituzioni locali di sostenere, come parti civili, la difesa del Contenzioso". La richiesta arriva dal premier, Giuseppe Conte, secondo quanto riferiscono fonti sindacali nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal

**Ex Ilva : Patuanelli - 'in altri Paesi risposta a crisi è unitaria no accuse reciproche'** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "In altri Paesi quando si affrontano crisi che mettono a serio repentaglio l'economia di un paese intero, di uno Stato intero, si risponde in modo unito e unitario non accusandosi vicendevolmente ". Così il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, conclude l'informativa alla Camera sulla vertenza ArcelorMittal dopo la decisione della multinazionale di recedere dall'affitto

**Ex Ilva : Delrio - 'errore aver dato alibi a Mittal su scudo'** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "L'ultimo decreto Di Maio era stata un'ottima mediazione ed è stato un errore dare un alibi all'azienda ma come lei ha detto, ministro Patuanelli, e come ha detto Conte possiamo rimediare in 5 minuti. Ma se anche stasera ci fosse il decreto del presidente del Consiglio, noi non avremmo una revisione delle intenzioni di Mittal". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, in

**Ex Ilva : Delrio - 'Taranto è futuro questo governo'** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Taranto è il futuro di questo governo. questo governo deve giocare tutto su Taranto". Lo ha detto in aula alla Camera il capogruppo Pd, Graziano Delrio.

**Ex Ilva : Conte - 'nessuno ha costretto Mittal - chiediamo rispetto piani'** : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Nessuno ha costretto ArcelorMittal, nessuno ha costretto il gruppo a partecipare ad una gara con regole chiare e trasparenti. chiediamo il rispetto del piano industriale e ambientale". Ad affermarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.

**Ex Ilva : Conte - 'scudo penale offerto ma è stato rifiutato'** : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – Come primo punto nel corso dell'incontro con ArcelorMittal "ho proposto alla controparte il tema dello scudo penale. L'ho offerto ma è stato rifiutato. Sono tornato anche ad insistere su questo punto". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm in merito alla vicenda ex Ilva.

**Ex Ilva : Zingaretti - 'Calenda? se volesse - potrebbe dare mano'** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Se Calenda volesse dare una mano a questo governo, perché non utilizzarlo in alcune situazioni di difficoltà di alcune grandi aziende?" Calenda commissario Ilva o di Alitalia? "Non mi permetterei mai di dirlo, ma lo spirito deve essere quello della passione nel risolvere i problemi e non nel fare le polemiche". Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7.

**Ex Ilva : Svimez - da chiusura impatto annuo di 3 - 5 mld sul pil (-0 - 2%)** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – L'impatto annuo sul pil nazionale della chiusura dello stabilimento ex Ilva di Taranto "è stimato, considerando gli effetti diretti, indiretti e indotti, in 3,5 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi concentrata al Sud, in Puglia, e i restanti 0,9 miliardi nel Centro-Nord, pari allo 0,2% del pil italiano. Se consideriamo l'impatto sul Pil del Mezzogiorno si sale allo 0,7%".

**Ex Ilva : Svimez - con stop piano mancato apporto a pil per 22 - 5 mld** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Nel periodo di attuazione del piano industriale (2018-2023), che Am Investco prevedeva di attuare "il Pil complessivamente attivato dalla produzione realizzata nel sito di Taranto e negli altri due del Nord sarebbe stato pari a 22,5 mld di euro nell'intero arco temporale coperto dal piano industriale. Per avere un termine di paragone, si tratta nel complesso di 1,3% del Pil italiano; nel Sud

**Ex Ilva : Re David - 'da governo autogol enorme - richieda a Mittal rispetto accordo'** : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Io trovo che il governo abbia fornito all'Ex Ilva un alibi gigantesco sul rispetto dell'accordo. Un alibi gigantesco. E il non offrire un quadro certo sia un elemento che sta all'opposto di fare politica industriale. Un quadro legislativo certo è una necessità: varare una immunità che non era permanente perchè avrebbe seguito il cronoprogramma ambientale e toglierlo appena 2 mesi