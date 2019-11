Live Cagliari-Fiorentina 4-0 Rog - Pisacane - Simeone e anche Joao Pedro : Cagliari e Fiorentina scendono in campo oggi alle ore 12.30, 12a giornata di Serie A. I sardi sono protagonisti di un esaltante inizio di campionato, vengono dall'aver espugnato la scorsa...

Cagliari - Joao Pedro rinnova fino al 2023. Maran promette : “Europa? Mi tatuo i 4 mori” : Rinnovo Joao Pedro ufficiale, il Cagliari, tramite il proprio sito internet e canali social, ha reso nota l’ufficialità del rinnovo contrattuale di Joao Pedro, il quale si legherà al club sardo fino al 2023. Rinnovo Joao Pedro, il comunicato del club “È diventato uno dei cardini della squadra. Tecnico, fantasioso, imprevedibile per gli avversari, fortemente […] L'articolo Cagliari, Joao Pedro rinnova fino al 2023. Maran ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo AL 96'. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik. Juve-Genoa 2-1, decide Ronaldo ...

Cagliari-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Joao Pedro-Simeone coppia perfetta [FOTO] : Cagliari-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Cagliari per sognare l’Europa, il Bologna per ricercare la continuità dopo un periodo così così. Questi i rispettivi obiettivi sardi ed emiliani in riferimento al match della Sardegna Arena valevole per la 10^ giornata di Serie A. Gara appena terminata, i ragazzi di Maran vincono ancora trascinati dalla solita coppia Joao Pedro-Simeone. Emiliani, che erano passati in vantaggio con ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo dal dischetto. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1, ...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1 - non basta Bonucci. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 1-1, non ...

Roma-Cagliari 0-1 - la Diretta Joao Pedro dal dischetto : Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul...

Probabili formazioni 6^ giornata : Cagliari-Verona - Joao Pedro con Simeone - fuori Nainggolan. Milan-Fiorentina - gioca Leao : Probabili formazioni 6 giornata- Tutto pronto per la 6^ giornata di campionato. Aprirà le danze la sfida tra Juventus e SPAL con bianconeri chiamati a confermare l’ottimo inizio di stagione nonostante alcune difficoltà. Ferraresi pronti a giocarsi le loro chance evitando di recitare la parte di vittime sacrificali. Particolare attenzione anche alla sfide tra Sampdoria-Inter […] L'articolo Probabili formazioni 6^ giornata: ...

Probabili formazioni 4^ giornata Serie A : Cagliari-Genoa - Joao Pedro e Castro dal 1' - c’è Ghiglione : Probabili formazioni 4 giornata– Tutto pronto per il calcio d’inizio della 4^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Cagliari e Genoa, match in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45. Padroni di casa reduci dall’ottimo successo contro il Parma, ospiti pronti a riscattare la sconfitta beffa rimediata nell’ultimo match contro l’Atalanta. 4^ […] L'articolo Probabili formazioni 4^ giornata Serie ...

Probabili formazioni 4^ giornata Serie A : Cagliari-Genoa - Joao Pedro e Castro dal 1' - c’è Ghiglione : Probabili formazioni 4 giornata– Tutto pronto per il calcio d’inizio della 4^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Cagliari e Genoa, match in programma alla Sardegna Arena alle ore 20:45. Padroni di casa reduci dall’ottimo successo contro il Parma, ospiti pronti a riscattare la sconfitta beffa rimediata nell’ultimo match contro l’Atalanta. 4^ […] L'articolo Probabili formazioni 4^ giornata Serie ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Cagliari-Genoa 3-1 : Simeone - autogol e Joao Pedro - esplode la Sardegna Arena : Pagelle 4 giornata- Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari-Genoa, match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata, Cagliari-Genoa 3-1: Simeone, autogol e Joao ...