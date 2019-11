Ammutinamento Napoli – E’ mancato il dialogo | ora la squadra ha bisogno di una vittoria

Napoli - ritiro ed Ammutinamento. Gamma di errori incredibile : se ne parla a Radio Marte : Ammutinamento Napoli? Gianni Di Marzio: ”E’ una vergogna, a Napoli c’è un caos tremendo e non me lo aspettavo Napoli ritiro AMMUTINAMENTO – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per commentare gli ultimi avvenimenti venuti in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da Forzazzurri.net: SULL’ AMMUTINAMENTO DEI CALCIATORI DEL Napoli Ruggiero Malagnini, avvocato ...

L’Ammutinamento del gol - il Napoli prende solo pali : L’ammutinamento della squadra è la cosa più straordinaria che potesse capitarci in un martedì sera di novembre. Ieri sera non ho potuto guardare la partita, avevo laboratorio di scrittura. Ho passato due ore a parlare della costruzione dei dialoghi, di come si monti una storia, quali siano i modi per tenerla in piedi. Usate i trattini, le virgolette alte, quelle basse, state attenti alla punteggiatura. E poi Carver, Bolaño, Mario Benedetti, ...

CorSport : Ammutinamento Napoli - previsto oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

L’ennesimo show del Conte piangente - ma l’Ammutinamento del Napoli gli toglie la scena : Una volta disse che è “impossibile essere vincenti senza essere antipatici”. Era già un vincente simpatico a pochi, Antonio Conte. Ma la linea è sempre stata quella: cane da presa, fuori e dentro. Amato dentro lo spogliatoio, finché la testa regge. E fuori un cataclisma costante. “A me basta sapere di avere l’1 per cento di possibilità di vincere, e per quell’1 per cento lotto”. L’ha detto appena arrivato sulla panchina ...

L’Ammutinamento del Napoli è la risposta politico-culturale all’andate a lavorare : C’è qualcosa di fastidioso, almeno per chi scrive, nei commenti del cosiddetto “popolo”, della tifoseria. I calciatori sono ricchi, guadagnano troppo e di conseguenza quando i risultati non arrivano, devono soffrire. È il pensiero perfettamente sintetizzato dai canti delle curve in tutta Italia: “Andate a lavorare”. Perché dare due calci a un pallone non è un lavoro. In realtà lo è. Ed è anche un lavoro ben pagato, a certi livelli. Molto ...

L’Ammutinamento dei giocatori del Napoli. Ora che farà De Laurentiis? : Non si era mai visto, e chissà se si vedrà ancora. Alla prova di forza di De Laurentiis che ha unilateralmente deciso di mandare la squadra in ritiro per una settimana, i calciatori hanno risposto con una reazione uguale e contraria. In ritiro non ci sono andati e sono tornati a casa. Carlo Ancelotti ha dormito da solo, con lo staff tecnico, a Castel Volturno. Non sempre le prove di forza riescono. Siamo nel 2019, il Borgorosso Footbal Club è un ...

