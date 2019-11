Vede l' ex fidanzata sul Frecciarossa con un altro uomo | l' accoltella 

Fonte : agi

(Di giovedì 7 novembre 2019)l'ex fidanzata sul treno insieme ad un, estrae un coltello a serramanico e la aggredisce ferendola gravemente. È accaduto questa mattina sul9389 partito da Torino e diretto a Roma. Stando alle prime informazioni l', un inserviente in servizio sul treno si sarebbe avventato sulla donna colpendola ripetutamente ad una gamba. Nella carrozza si è creato ovviamente panico e confusione. All'arrivo a Bologna l'intervento della polizia che ha fermato l'e dei sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. I passeggeri del treno sono stati fatti tutti scendere e trasbordare su altri convogli. Dopo l'arrivo nel capoluogo emiliano tutti i viaggiatori a bordo del treno sono stati fatti scendere per i rilievi dell'autorità giudiziaria e sono stati trasferiti in altri convogli. Conclusi gli accertamenti il convoglio, senza passeggeri, è ripartito verso il ...

