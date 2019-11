Pedofilo di 32 anni muore dopo aver tentato il suicidio | aveva abusato di bimbi di 6 mesi

Prete Pedofilo cerca in chat bimbi di 2 anni per violentarli : arrestato da agente sotto copertura : Matthew Jolley, sacerdote inglese di 32 anni, era alla ricerca di bambini piccoli da abusare sessualmente. Aveva creato un profilo falso su una chat gay dove ha incontrato un uomo disposto a concedere il figlio di 2 anni. Dall'altra parte dello schermo c’era invece un poliziotto sotto copertura che lo ha arrestato. Jolley si è dichiarato colpevole ed è stato condannato a 3 e 4 mesi di carcere.Continua a leggere

Mamma mostro fa abusare le due figlie piccole da un amico Pedofilo di 64 anni : “Sapeva tutto” : Una donna di 27 anni, Sarena C Hall, di Green, in Ohio, è stata arrestata per aver permesso ad un amico di famiglia di 64 anni di abusare sessualmente delle sue due figlie, di età inferiore ai 10 anni. Entrambi si trovano in carcere in attesa di comparire davanti ai giudici. Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione arrivata ai servizi sociali.Continua a leggere

Condannato a 12 anni di reclusione il prete Pedofilo - ha chiesto scusa con una lettera aperta : È stato Condannato in appello a 12 anni di reclusione Pio Guidolin, il prete che abusò dei parrocchiani e di alcuni minori che frequentavano la chiesa del Villaggio Sant’Agata, a Catania. Ricostruiamo la vicenda. Era il 2017 quando il prete è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le indagini condotte dai carabinieri, dopo una serie di denunce, hanno portato alla luce gli abusi sessuali commessi ai danni di alcuni fedeli ...

È stato ucciso in carcere Richard Huckle - il più famoso Pedofilo britannico : È stato ucciso in carcere Richard Huckle, il più famoso pedofilo britannico. Huckle aveva 33 anni e si stima che avesse abusato di più di duecento bambini. Fu arrestato nel 2014 al termine di un’indagine lunga e rocambolesca, che avevamo

Tenta di rapire un bambino di cinque anni : arrestato Pedofilo indiano : Il fatto è accaduto a Casamassima, in provincia di Bari. Il piccolo era in auto con il padre e il senza fissa dimora ha cercato di portarlo via con sè. Il fatto è accaduto nei pressi della villa comunale. Ha Tentato di rapire un bambino di cinque anni dall'auto, ma il padre del piccolo lo ha fermato in tempo. Per questo per un uomo di 34 anni di origine indiana e presunto pedofilo, sono scattate le manette. Ad arrestarlo i ...

Arrestato orco 50enne! Bimbe stuprate per anni da Pedofilo di Whatsaap : Con questa seconda personalità digitale, il 50enne è stato Arrestato nel Lodigiano per violenza sessuale su minore, protezione e detenzione di materiale pedopornografico e corruzione di minorenne. Un falso profilo WhatsApp appartenente a una bambina di nome "Giulia", ma dietro cui si nascondeva in realtà un pedofilo 50enne. L'uomo, un 50enne di Lodi, è riuscito prima a conquistarsi la fiducia delle proprie vittime, tre bambine ...