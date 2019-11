Parigi | prete ucciso in casa | “Soffocato con un crocifisso in gola” Era stato denunciato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Un ex parroco francese, dal 2009 sospeso dai superiori con l’accusa di molestie su chierichetti, ètrovato morto inlunedì scorso, soffocato da unnella gola. Per l’omicidio èfermato un sospetto, di 19 anni, che non può al momento essere interrogato perché indi “alterazione e delirio“. Secondo fonti riportate da Le Parisien potrebbe essere legato alle accuse di abuso. Ieri sera, decine di fedeli che a Froissy, in Picardia, a nord di, avevano partecipato alle messe celebrate per oltre 40 anni dal parroco, Roger Matassoli, si sono riuniti nella parrocchia per una veglia di preghiera. Nessuno di loro sospettava che il reverendo fossesospeso per molestie e violenze sessuali, come certificato dal vescovo Jacques Benoit-Gonnin. Il parroco eraanche, ma i fatti – relativi a due ragazzini fra i 10 e i 14 anni ...

