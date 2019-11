Mercato Juventus | scambio col Real Madrid | sul piatto Bentancur

Juventus - Pogba-Bonucci : siparietto su instagram - c’è l’indizio di Mercato? : Juventus qualificata matematicamente agli ottavi di Champions e pronta a confermare anche il suo primato in campionato. Dopo la vittoria last minute contro il Lokomotiv Mosca, capitan Bonucci ha colto l’occasione per esternare tutta la sua soddisfazione per il primo obiettivo stagionale raggiunto. “Primo obiettivo stagionale raggiunto. Godiamoci questa vittoria perché da partite vinte in questa maniera c’è solo da imparare. Da domani ...

CalcioMercato Juventus - Cuadrado potrebbe rinnovare per due o tre anni (RUMORS) : Nella Juventus che sta raccogliendo importanti risultati in Serie A ed in Champions League, alcuni giocatori stanno brillando più degli altri. Pjanic ad esempio, rispetto allo scorso anno, sembra aver fatto quel definitivo salto di qualità, merito sicuramente del gioco offensivo promosso da Maurizio Sarri. Altra riscoperta è Higuain, ritornato in bianconero con la volontà di dimostrare tutto il suo valore. Il giocatore che però sembra aver ...

CalcioMercato Juventus - Haaland possibile erede di Cristiano Ronaldo : Il Calciomercato riaprirà a gennaio, ma la Juventus è già attivissima. In particolare la dirigenza bianconera sta pensando al futuro. Andrea Agnelli vorrebbe infatti mettere a segno un altro grande colpo in attacco dopo Cristiano Ronaldo e sta monitorando alcuni profili per la fase offensiva. In questi giorni si sta facendo spesso il nome di Kylian Mbappé (campione francese che milita nelle fila del Paris Saint Germain), ma la Juventus avrebbe ...

CalcioMercato Juventus - Rugani al Milan resterebbe una possibilità remota : Nonostante manchino poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale, i media sportivi continuano a lanciare interessanti indiscrezioni e presunte trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Una delle società che potrebbero risultare protagoniste sarebbe proprio la Juventus, non tanto e non solo negli acquisti, ma soprattutto nelle cessioni. Infatti, sia per motivi di bilancio, sia per volontà di alcuni giocatori di trovare ...

CalcioMercato Juventus - nel mirino Hakimi del Borussia Dortmund per gennaio : Mancano ancora quasi due mesi alla riapertura del Calciomercato invernale, ma la Juventus è già molto attiva: il club bianconero potrebbe intervenire con un importante acquisto per rinforzare le fasce laterali. Al momento Cuadrado e Danilo garantiscono la copertura della fascia destra, ma a sinistra ci sarebbe solo Alex Sandro in quanto De Sciglio finora non ha avuto continuità a causa dei numerosi problemi fisici. Stando alle ultime ...

CalcioMercato Juventus - possibile sfida di mercato fra Barca e Man City per Bentancur : La Juventus è pronta a disputare l'importante match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca che potrebbe regalare la qualificazione matematica agli ottavi della massima competizione europea, mentre domenica ci sarà il big match di Serie A contro il Milan prima della sosta del campionato. Nonostante quindi l'argomento principale resti il calcio giocato, arrivano importanti notizie su presunte trattative che potrebbero svilupparsi nel 2020, ...

CalcioMercato - Scamacca sarebbe visionato da Milan - Juventus - Inter e Arsenal : Secondo quanto riportato da seriebnews.com, il Milan sarebbe uno dei quattro club Interessati all'idea di acquistare l'attaccante di proprietà del Sassuolo Gianluca Scamacca. La Elliott Management, proprietaria dei rossoneri, ha finora adottato una strategia di mercato incentrata sull'acquisto di giovani giocatori con un alto potenziale che possono generare future plusvalenze. Il Milan ha speso 70 milioni di euro a gennaio per Krzysztof Piatek e ...

CalcioMercato - 100 milioni dalla Juventus per il colpaccio in attacco : scambio con il Psg - duello Spal-Samp e Torino-Fiorentina : Continuano a muoversi sul Calciomercato i club del campionato di Serie A ma non solo tante novità che riguardano i club esteri in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. I club non hanno intenzione di farsi trovare impreparati e quindi provano ad anticipare i tempi, ecco tutte le trattative delle ultime ore. Juventus – Un colpo da 100 milioni di euro. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra molto ...

CalcioMercato Juventus - Mbappé potrebbe arrivare grazie ad Adidas : Kylian Mbappé è uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo ed è da tempo nel mirino della Juventus, che lo segue con grandissima attenzione. La dirigenza bianconera sogna un super colpo in attacco per il futuro e la spinta potrebbe arrivare da uno sponsor: stando alle ultime indiscrezioni trapelate Adidas, sponsor dell'attaccante francese e della Juventus, starebbe spingendo per portare via Kylian Mbappé dal Paris Saint Germain. Il ...

Mercato Juventus - sorpresa : i soldi di Bentancur per il nuovo regista del futuro! : Mercato Juventus- Secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, la Juventus sarebbe pronta a valutare il possibile sacrificio di Bentancur per puntare con forte decisione su Tonali. Il centrocampista del Brescia, ora come ora, rappresenta il sogno di Paratici in vista del prossimo futuro. 50 milioni la valutazione del giocatore fatta dal presidente Cellino, i bianconeri valuteranno con la dovuta calma il da farsi. Mercato Juventus, Tonali play ...

CalcioMercato Juventus : occhi su Lanzini del West Ham - sarebbe sfida al Liverpool : Il Calciomercato della Juventus si arricchisce di un nome nuovo: Manuel Lanzini. L’argentino del West Ham, secondo le voci che arrivano dall’Inghilterra, in particolare dal The Atlantic, sarebbe finito nel mirino di Paratici, sempre a caccia di centrocampisti di qualità. Con Ramsey spesso fuori dai giochi a causa degli infortuni e Bernardeschi che non sempre riesce a essere decisivo nel ruolo di trequartista, la sensazione è che un numero 10 ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic vorrebbe il Bayern : si fanno i nomi di Isco e Meunier : L'attaccante 33enne Mario Mandzukic, che non ha fatto una sola presenza per la Juventus in questa stagione, continua ad essere accostato ad un trasferimento al Manchester United nella finestra di mercato invernale. Il Borussia Dortmund e il Siviglia hanno anche palesato un interesse per il nazionale croato che si starebbe preparando a lasciare i campioni italiani all'inizio del 2020. Tuttavia, secondo 'Calciomercato.com', Mandzukic è alla ...

Mercato Inter Juventus - battaglia a suon di milioni per Tonali : Mercato Inter Juventus – Prima e seconda in classifica si danno battaglia per Tonali. Una sfida che continua anche fuori dai campo di gioco e che porterà i due club a rialzi milionari pur di strappare al Brescia il centrocampista rivelazione del campionato. Marotta, consapevole dell’Interessamento bianconero, proverà a portarsi avanti con il lavoro aprendo i discorsi già a Gennaio. Paratici non sembra intenzionato a fare da ...

CalcioMercato Juventus - suggestione Cavani : possibile parametro zero nel 2020 : Il prossimo anno per il Calciomercato potrebbe essere molto interessante, non solo per gli annunci di alcune società di voler investire in maniera massiccia sul mercato (su tutte la Juventus, che ha anche ufficializzato l'aumento di capitale da 300 milioni di euro), ma anche per tante opportunità di mercato che potrebbero capitare in quanto molti giocatori interessanti andranno in scadenza di contratto. Si è parlato molto dei vari Aldeirweireld ...