Juventus | Bernardeschi può partire | segnali sul suo futuro

Juventus - Bernardeschi ha partecipato alla festa di Halloween organizzata da Marchisio : Ieri sera, molti italiani si sono travestiti per partecipare a diverse feste organizzate per Halloween. Anche l'ex calciatore della Juventus, Claudio Marchisio nel suo locale a Vinovo ha dato un party mascherato al quale hanno partecipato moltissimi ospiti. Fra i presenti alla festa organizzata dal 'Principino' c'era anche il suo ex compagno di squadra Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino per l'occasione ha scelto di vestirsi da Joker. ...

Probabili formazioni Torino-Juventus : in dubbio Pjanic e Bernardeschi : Probabili formazioni Torino Juventus – Il posticipo del sabato sera è da cardiopalma per gli appassionati di calcio. In Serie A si prende la scena il “Derby della Mole”, Torino-Juventus. Momenti diversi, ambizioni lontane, ma l’obiettivo è per entrambe quello di vincere. Il tecnico Walter Mazzarri è a rischio esonero, quindi dai granata ci si aspetta molto sul piano delle motivazioni. In difesa Djidji sostituisce lo ...

Bernardeschi sul derby : 'Troveremo un ambiente ostile - ma siamo la Juventus' : Questo pomeriggio, la Juventus si ritroverà sui campi della Continassa per preparare il derby della Mole. La partita di domani contro il Torino è molto sentita in casa bianconera proprio perché oltre che i tre punti c'è in palio la supremazia cittadina. Dunque, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi prepareranno al meglio questa gara. Il tecnico juventino, oggi, proverà la formazione che schiererà contro il Torino, anche se poi le decisioni finali le ...

Juventus - top e flop dopo 10 giornate : CR7 e Dybala ok - 'soffrono' Bernardeschi e De Ligt : La Juventus dovrà affrontare il Torino nel prossimo turno della Serie A 2019/2020, ma intanto fino a questo momento Maurizio Sarri può essere molto soddisfatto delle prestazioni dei suoi ragazzi dopo le prime 10 giornate di campionato. Tra i migliori bianconeri finora sicuramente ci sono Ronaldo e Dybala, in difficoltà invece Bernardeschi, De Ligt e Sami Khedira....Continua a leggere

Juventus - Bernardeschi sulla maglia speciale indossata contro il Genoa : 'È' spettacolare' : Ieri sera, la Juventus è riuscita ad imporsi all'ultimo respiro sul Genoa. I bianconeri, grazie a Cristiano Ronaldo che ha battuto il rigore decisivo al 95' minuto, si sono aggiudicati tre punti importantissimi che consentono alla squadra di Maurizio Sarri di restare in testa alla classifica. Al termine della partita contro il Genoa, Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Jtv toccando diversi argomenti. In particolare, il numero 33 ...

Juventus - Jacobelli : 'Troppa fretta nel valutare il rendimento di Bernardeschi' : Negli ultimi giorni, chi si occupa delle faccende di casa Juventus ha parlato molto del rendimento di Federico Bernardeschi. Infatti, il numero 33 juventino, come molti suoi compagni di reparto, contro il Lecce non è stato molto lucido sotto porta. Ieri alla vigilia, della gara contro il Genoa, Maurizio Sarri ha difeso Federico Bernardeschi sottolineando appunto che tutti gli attaccanti sabato non sono stati precisi in zona gol. Anche Xavier ...

Champions League - verso Juventus-Lokomotiv Mosca : Bernardeschi potrebbe essere titolare : Archiviata la finestra riservata alle Nazionali e dopo la sospirata ripresa dei vari campionati, è tempo di ritornare in campo per i protagonisti della Champions League. In particolare la Juventus di Maurizio Sarri è impegnata stasera, martedì 22 ottobre, alle ore 21:00 all'Allianz Stadium di Torino contro i russi del Lokomotiv Mosca. Un match che potrebbe già essere decisivo Le prime due partite del gruppo D hanno visto i bianconeri ...

Juventus - contro la Lokomotiv dubbio Dybala-Higuain - sulla trequarti agirà Bernardeschi : Questo pomeriggio, dopo le 16, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi sotto la pioggia in vista della partita contro la Lokomotiv Mosca. Questa seduta è servita a Maurizio Sarri per iniziare a pensare alla formazione da schierare martedì sera. Anche ieri la Juve si era allenata ma il gruppo non era compatto visto che chi ha giocato contro il Bologna ha svolto un lavoro defaticante. Ovviamente, Douglas Costa non era ...

Juventus - gruppo al completo per Sarri e l'Italia gli consegna un Bernardeschi rigenerato : Per la Juventus si avvicina sempre di più il momento di scendere in campo: mancano due giorni alla gara contro il Bologna e per questo motivo questa mattina, i bianconeri si sono allenati alla Continassa. Finalmente Maurizio Sarri ha il gruppo al completo visto che sono rientrati tutti i nazionali, dopo che stamani è tornato anche Bentancur. Dunque il tecnico può iniziare a pensare alle scelte di formazione in vista della sfida di sabato. Per ...

Bernardeschi Juventus - svolta totale : Sarri lo proverà nel nuovo ruolo! : Bernardeschi Juventus- Un inizio di stagione piuttosto altalenante, condito da qualche buona prestazione, ma anche da tanti passi falsi. La sensazione è che Bernardeschi abbia bisogno di ritrovare una giusta condizione fisica e mentale per ritornare ad ottimi livelli. A tal riguardo, come anticipato ad inizio anno da Sarri, il tecnico bianconero potrebbe decidere di cambiare ruolo all’esterno offensivo bianconero, trasformandolo in una ...

Bernardeschi Juventus - colpo di scena : c’è il cambio ruolo - Sarri ha deciso! : Bernardeschi Juventus- Un inizio di stagione piuttosto deludente e un rendimento lontano dal migliore Bernardeschi ammirato nella passata stagione. La sensazione è che l’ex Fiorentina fatichi a trovare continuità e convinzione totale nei proprio mezzi. Schierato in posizione di esterno offensivo, poi in quella di trequartista, Bernardeschi, in questo inizio di stagione, non ha convinto totalmente Sarri: prestazioni altalenanti, tanto ...

Live Inter-Juventus 1-1 Entra Higuain - fuori Bernardeschi : Si affrontano questa sera a San Siro le uniche due formazioni di Serie A al momento ancora imbattute; i nerazzurri padroni di casa possono vantare fino a qui la miglior difesa, con soli 2 gol subiti....

Juventus - Bernardeschi : 'Ingresso in campo concentra le energie che portano alla vittoria' : In casa Juventus, in questi giorni, si sta lavorando intensamente in vista della sfida contro l'Inter. Come spesso accade prima di partite così importanti i protagonisti bianconeri spesso si raccontano ai media. Oggi, è toccato a Federico Bernardeschi che è stato intervistato da Claudio Zuliani di Juventus TV. Il direttore del canale tematico bianconero ha fatto una lunga chiacchierata con il numero 33 juventino. La particolarità di questa ...

Serie A - verso Inter-Juventus : Ramsey favorito su Bernardeschi nel probabile 11 bianconero : Si avvicina sempre di più il giorno del big match della settima giornata di Serie A Inter-Juventus. Una sfida, quella in programma domenica sera, che potrebbe essere molto importante, sia per quanto riguarda il primo posto della classifica, ma anche a livello psicologico per capire quale delle due squadre sarà la favorita numero uno per lo scudetto. Inter-Juventus è una partita che però va al di là del campo, vista la rivalità tra le due ...