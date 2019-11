Il writer di Half-Life 2 | Portal e Left 4 Dead al lavoro su un misterioso

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 7 novembre 2019) Ildi, Chet Faliszek, ha confermato che il suo nuovo studio, Stray Bombay, sta lavorando a uno sparatutto in prima persona cooperativo.Parlando alla Reboot Develop conference in Canada la scorsa settimana, Faliszek ha rivelato che lo sparatutto ancora senza nome utilizzerà l'Unreal Engine: "stiamo realizzando uno sparatutto in prima persona", ha detto.Stray Bombay in precedenza aveva dichiarato di essere interessato solo alla creazione di giochi cooperativi, anche se non sorprende che Faliszek, responsabile della sceneggiatura di2, sia dei giochi, sia di Counter-Strike: Global Offensive, stia riproponendo un tipo di gioco per cui è già famoso.Leggi altro...

