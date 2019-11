Fonte : wired

(Di giovedì 7 novembre 2019) Per fortuna esiste un posto dedicato all’innovazione, dove non si parli a sproposito di futuro, non si spacci per tecnologia qualche bot auto risponditore, non venga presentato l’ultimo modello di telefonino con tripla camera, ma soprattutto dove “giovane”, “startup” e “innovativa” non seguono necessariamente quest’ordine. Un luogo dove ogni età anagrafica può trovare il suo concetto di innovazione. Di giovani ace n’è tantissimi, ma hanno un range anagrafico che va dai 20 ai 60 anni. In quasi nessuno dei titoli degli speech ci sono etichette che dividano o cerchino a tutti i costi di definire le Persone per categorie. Niente Millennials, niente BabyBoomers. Niente X,Y,Z. E questo già ci piace, perché include. E l’inclusione è la prima cosa che risalta all’occhio nello sterminato panorama di palchi (al web ...

MilanoCitExpo : Il presente prossimo è al WebSummit di Lisbona #DipartimentoInnovazioneTecnologia - silvano_guidi : @Hamlet28741041 @GiuseppeConteIT ...al contrerio di Conte , Dimaio usa abbondantemente il passato prossimo nel coni… - brazorf_ajejeje : RT @AntonioGrzt: Liberalismo ? libertà. Lettura (questa sì) obbligatoria per comprendere il tempo presente (nonché quello prossimo a venir… -