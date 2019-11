Facebook | dati degli utenti usati come leva contro o a favore dei partner

I dati degli iscritti ai gruppi di Facebook esposti senza permesso a cento sviluppatori di app : immagine: Pixabay Facebook ha rivelato che fino a 100 sviluppatori di app di terze parti hanno potuto accedere impropriamente ai dati dei membri dei gruppi del social network. Durante una revisione degli accessi ai dati degli utenti consentiti a terze parti, la società di Menlo Park si è accorta che 11 sviluppatori hanno sicuramente ottenuto, senza le autorizzazioni adeguate, le informazioni dei membri dei gruppi di Facebook nei 60 giorni ...

Facebook : cento sviluppatori hanno avuto accesso ai dati personali degli utenti dai Gruppi : In un blog post il direttore dei programmi per gli sviluppatori del social blu ha ammesso la possibilità che terze parti "abbiano avuto accesso alle informazioni più a lungo di quanto l'azienda intendesse"

Facebook dovrà rispondere a 47 procuratori del suo potere su dati e pubblicità : (Photo by Aytug Can Sencar/Anadolu Agency/Getty Images) Non solo Libra. Facebook si trova a dover combattere anche sul fronte delle indagini antitrust che si ingrandiscono negli Stati Uniti. Mentre Mark Zuckerberg si prepara per testimoniare in Campidoglio riguardo al progetto della criptovaluta del social network, sale a 47 il numero dei procuratori generali americani che hanno messo sotto inchiesta la piattaforma per possibili comportamenti ...

Ecco quanti dati consumano WhatsApp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.

Com’è la qualità delle chiamate di WhatsApp - Facebook Messenger e altre in Italia? Ecco i dati di Opensignal : Opensignal ha appena pubblicato un report estremamente interessante che permette di misurare il grado di qualità delle chiamate vocali effettuate attraverso le app più popolari, tra cui WhatsApp, Skype, Messenger di Facebook e altre. Il report ha preso in esame i feedback inviati dagli utenti dal 1 giugno al 30 agosto 2019. In questi 90 giorni di raccolta, Opensignal ha catalogato il feedback proveniente da quasi 24 milioni di dispositivi mobile ...

Facebook e Luxottica progettano gli smart glass - occhiali intelligenti con cui telefonare e condividere dati : Gli smartphone sono insostituibili? Forse no. Al loro posto, nei prossimi anni, potrebbero arrivare degli occhiali intelligenti, con i quali fare telefonate, mostrare contenuti, e condividere informazioni con i propri contatti. Anche a distanza. È la sfida di Facebook e Luxottica che hanno dato il via a una partnership per sviluppare degli smart glass. L’obiettivo, scrive Cnbc, sarebbe portare il prodotto in commercio tra il ...

Le smart Tv inviano i nostri dati sensibili a Netflix - Google e Facebook : I dispositivi intelligenti di Samsung e Lg ma anche gli stick Roku e Amazon Fire Tv girerebbero posizione e indiritto Ip degli utenti a terze parti, inserzionisti compresi

Le app per controllare il ciclo mestruale condividono dati con Facebook : MIS Fem period Tracker, una delle applicazioni che condividono i dati personali delle utenti con Facebook (immagine: App store. Rielaborazione grafica: Gabriele Porro) Una recente ricerca ha rivelato che alcune applicazioni per monitorare il ciclo mestruale inviano a Facebook informazioni personali sulla salute e le abitudini sessuali delle donne che ne fanno uso. La violazione della privacy è stata scoperta da Privacy International che l’ha ...