Ex Ilva | lo scudo penale non è un’eccezione alla regola | ma un ricatto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Devo essermi perso la parte in cui è scritto che la legge è uguale per tutti tranne per le multinazionali che possono godere un po’ meno di responsabilitàin caso di reati ambientali. Così come devo essermi perso pure la parte in cui la legge è uguale per tutti tranne per le multinazionali che possono ricattare i governi minacciando di far scoppiare una bomba occupazionale. Chi pensa che qui sia in ballo soltanto un’eccezione, la previsione di uno, si sbaglia; chi pensa che si tratti solo di una querelle tra ArcelorMittal e il governo non ha capito la questione politica di fondo. Concedere a una multinazionale che ricatta con la leva del lavoro o della produzione un’eccezionesignifica smontare un altro pezzo del diritto che regge una comunità. E’ la continua sfida che ci impone il neoliberismo: da una parte l’anomia della ...

