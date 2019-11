Ex Ilva | Ilva As | iniziativa improvvida e improvvisa | no basi giuridiche

Ex Ilva - Buffagni : “Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero pensino ai lavoratori e non alle loro tasche” : “La Lega ha investito 300mila euro in bond di ArcelorMittal. Spero che arrivati a questo punto pensino ai lavoratori e non ai soldi che hanno investito“. A dirlo è il viceministro all’Economia del M5s, Stefano Buffagni, in riferimento al caso dell’ex Ilva. In particolare, l’esponente dei 5 stelle tira fuori la notizia data Giovanni Tizian e Stefano Vergine nel volume Il libro nero della Lega secondo cui sia il ...

Ilva - Luigi Di Maio non tiene più i suoi parlamentari - ammutinamento a un passo. E lui fa l'ecumenico : “Noi dobbiamo tenere la linea del Movimento, e la linea va decisa tutti insieme. Non è il momento di procedere a strappi”. È un Luigi Di Maio che si riscopre ecumenico nei giorni dell’abbandono di Ilva. Un gioco a rimpiattino con il Pd. Ieri notte, nel corso di un drammatico Consiglio dei ministri, i Dem hanno tirato fuori la volontà di approvare subito lo scudo penale per le acciaierie di Taranto. Il capo ...

Ex Ilva diffida A.Mittal : tuteli lavoro : 20.06 L'Ilva in amministrazione straordinaria risponde alla comunicazione di Arcelor Mittal sulla retrocessione dei rami di azienda e il trasferimento dei dipendenti, comunicata ai rappresentanti sindacali e all'azienda stessa. "Vi diffidiamo - scrive - dal voler desistere e, comunque,cessare i comportamenti sino ad oggi posti in essere e quelli pronunciati e, in particolare, dall'adottare qualsivoglia ulteriore azione in pregiudizio della ...

Ex Ilva : Ilva As diffida A.Mittal da qualsiasi iniziativa cessione : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Vi diffidiamo dal voler desistere e, comunque, cessare i comportamenti sino ad oggi posti in essere e quelli preannunciati e, in particolare, dall’adottare qualsivoglia ulteriore azione di pregiudizio della tutela occupazione e reddituale dei dipendenti e dello strato degli impianti , riservandoci in difetto di ciò, nostro malgrado e senza ulteriore indugio, , di agire in ogni sede competente a ...

Ilva - Conte apre alla nazionalizzazione. Indiscreto : "Cos'abbiamo proposto a Mittal" - governo allo sbando : La carta giocata da Giuseppe Conte per convincere Arcelor Mittal a restare a Taranto e tenere in vita l'ex Ilva? La decrescita felice grillina. Secondo indiscrezioni da Palazzo Chigi, il premier avrebbe confessato a sindacati, enti locali e Confindustria convocati per un confronto sulla crisi aperta

Ex Ilva - gli effetti collaterali del disimpegno di Arcelor Mittal : a rischio 400 operai Sanac : Non ci sono solo i 5mila operai di Taranto che rischiano il licenziamento. Adesso il dietrofront di Arcelor Mittal, pronta a restituire l’ex Ilva, rischia di mettere in pericolo il posto di altri circa 400 dipendenti che attualmente lavorano per Sanac, l’azienda dell’indotto con sedi a Massa, Vado Ligure, Gattinara (Vercelli) e Assemini–Grogasti (Cagliari) che produce refrattari di acciaio dipendente per il 70% da Ilva. Nell’accordo che ...

Ex Ilva - Conte : “Se ci sarà battaglia giudiziaria - sarà del secolo. Lancio un appello ai partiti per la coesione. Nazionalizzare? Si valuta tutto” : “Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare” le richieste di ArcelorMittal per restare a Taranto. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poco meno di ventiquattrore dopo la conferenza stampa a Palazzo Chigi, si è presentato nello studio di Bruno Vespa su Rai1 e ha ribadito la posizione dell’esecutivo. “Non è un problema legale“, ha detto, “perché una battaglia legale ...

Ex Ilva - Zingaretti : ora uniti.No ricatti : 19.45 Per affrontare il confronto con Arcelor Mittal sulla ex Ilva di Taranto "serve una grande unità delle forze politiche e nel Paese". Lo sottolinea il segretario del Pd, Zingaretti. Poi afferma: "Siamo disposti anche a rivedere il punto dello scudo penale, se l'azienda volta pagina e ammette di avere un problema di crisi industriale. Nessuno si permetta anche solo di pensare che quel sito possa essere messo in discussione". "Dobbiamo ...

Ex Ilva : Bersani - ‘Conte chiaro con Mittal - problema non è scudo’ (2) : (Adnkronos) – “Perché -aggiunge Bersani- se ad esempio e per ipotesi la vedessero come la vedo io, con tutti gli ammodernamenti e gli investimenti necessari, noi di quell’impianto abbiamo assolutamente bisogno. Non possiamo arrivare all’assurdo di essere gli unici in Europa che hanno la copertura dell’impianto minerario e poi non funziona la fabbrica! Su un asse così strategico per il paese bisogna mettere in ...

Ex Ilva : Bersani - ‘Conte chiaro con Mittal - problema non è scudo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Su Ilva a me risulta che Conte abbia detto chiaro a Mittal che se il problema è davvero lo scudo legale, allora non c’è problema. Si può capire che di fronte a un interlocutore che ti dice di voler dimezzare il suo impegno, questo della copertura legale diventi un elemento della trattativa. Il governo dica: c’è la mia disponibilità ma non posso accettare la tua richiesta, discutiamone ...

Ex Ilva : Emiliano - ‘impianto è una condanna - misura colma’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “L’Ilva è una condanna. E ora ho la sensazione che la misura è colma”. Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, al tavolo con le parti sociali e gli enti locali in corso a palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal che ieri ha confermato la volontà di recedere dal contratto per l’affito e l’acquisizione degli impianti dell’ex gruppo Ilva. ...

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere

Ilva. Per gli italiani è tutta colpa dei grillini : I grillini sono colpevoli delle cose che vanno male in Italia ad iniziare dal disastro economico. A certificarlo è il

Ex Ilva : Capone - ‘no a macelleria sociale - ci dicano se c è piano B’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Siamo preoccupati e vorremmo avere dal governo certezze sulle dinamiche e la volontà sia di portare a termine il piano industriale di ArcelorMittal, così come si era impegnata a fare, sia se esiste qualcun altro che vuole fare le cose che Mittal non vuole fare più. Se c’è in una parola un piano B”. Così Paolo Capone leader Ugl arrivando a palazzo Chigi per l incontro con il premier ...