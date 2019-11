Ex Ilva | dopo l' intervento di Molinari furia Lega in Parlamento | ' A casa voi' VIDEO

Ex Ilva - Patuanelli : «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». Conte al Quirinale. Sindacati : domani sciopero : Ex Ilva, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli riferisce in Aula alla Camera: «ArcelorMittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». E i...

Ex Ilva : Calenda - ‘basta fesserie - ritiriamo su pantaloni dopo esserceli calati’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Bene, la situazione su Ilva è molto chiara: c’era un contratto, erano vincolati a fare investimenti, a non licenziare persone, a pagare il prezzo qualunque fosse il ciclo dell’acciaio – anche in un ciclo negativo. Con il voto all’emendamento Lezzi li abbiamo liberati da questa posizione che per noi era molto favorevole per loro molto sfavorevole, comunque ormai il danno è ...

Ex Ilva : Calenda - ‘basta fesserie - ritiriamo su pantaloni dopo esserceli calati’ (2) : (Adnkronos) – “Terzo elemento -prosegue Calenda- la parte economica: questo non basterà. La prima cosa che bisogna fare è tornare all’accordo sindacale che avevo proposto prima che Di Maio lo stravolgesse. L’accordo sindacale prevedeva che un pezzo dei lavoratori dell’Ilva, che – già si sapeva – sarebbero stati in esubero, vadano in una società mista, tra Invitalia e l’amministrazione ...

Ilva - bocche cucite dopo vertice a Palazzo Chigi : 20.30 - La conferenza stampa inizialmente annunciata per le ore 17 non si è più tenuta. Siamo in attesa di notizie da parte del Governo.16.30 - L'incontro a Palazzo Chigi si è concluso ed è prevista una conferenza stampa per le 17 di oggi, anche se dalle indiscrezioni appare evidente l'intenzione di ArcelorMittal di proseguire per la linea già annunciata nelle ultime ore.10.30 - Potrebbe essere un giorno decisivo quello di ...

Ex Ilva : Patuanelli - 'dopo ArcelorMittal incontro i sindacati' : Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "E dopo incontrerò anche i sindacati". Così il ministro dello Sviluppo Stefano Pautanelli annuncia che a breve convocherà anche Fim, Fiom e Uilm sulla situazione relativa ad ArcelorMittal e al sito di Taranto alla luce dell'eliminazione dell’immunità penale per i vertici

Ex Ilva - il nuovo scudo penale tolto dal decreto Salva-Imprese dopo il no di 17 senatori M5s. I sindacati : “Alibi ad Arcelor per andarsene” : Il nodo immunità penale per i gestori dell’ex Ilva di Taranto torna alla casella di partenza. Non sarà nel decreto Salva-Imprese, che approderà al Senato il 22 ottobre, dopo le proteste di 17 senatori M5s. Il proposito è quello di ripresentarlo in un provvedimento ad hoc nelle prossime settimane, ma per il momento l’accordo di maggioranza ha una sola certezza: il nuovo scudo penale, inserito nel decreto per volere di Luigi Di Maio ...

Ex Ilva - cambia l’ad di ArcelorMittal : Jehl via poche ore dopo la sua prima apparizione in tv. “Nuove sfide - necessario cambio di approccio” : La sua prima intervista televisiva è andata in onda lunedì sera, appena 14 ore prima dall’annuncio del suo addio. Matthieu Jehl ha fatto giusto in tempo a farsi conoscere in prima serata su Rai 3, nella puntata di Presa Diretta, che il suo ruolo di amministratore delegato di ArcelorMittal in Italia è giunto al capolinea. Da oggi il suo posto sarà occupato da Lucia Morselli, già all’opera nel campo siderurgico all’Ast di Terni e ...