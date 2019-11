Benzina | diesel e gpl | calma dei prezzi sulla rete

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 7 novembre 2019) Nessun movimentocarburanti italiana: le compagnie non sono intervenute neanche oggi suiraccomandati. Sul territoriopraticati poco mossi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaCarburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self dellaè pari a 1,581 euro al litro, con i diversi marchi che vanno da 1,578 a 1,597 euro/litro (no logo 1,561). Il prezzo medio praticato delè a 1,473 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,470 a 1,488 euro/litro (no-logo a 1,457). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato è di 1,718 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,676 a 1,787 euro/litro (no-logo a 1,613), mentre per illa media è a 1,612 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,579 e 1,695 euro/litro ...

