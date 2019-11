Xiaomi festeggia il primato di Mi CC9 Pro nella classifica di DxOMark

Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Scopriamo insieme come il team diha deciso dire l'importante riconoscimento ottenuto dalloMi CC9 Pro da parte diL'articoloildi Mi CC9 Prodiproviene da TuttoAndroid.

infoitscienza : Xiaomi da record in Italia… e festeggia con l'apertura di un nuovo Mi Store - franbellino : Xiaomi festeggia il primo milione di smartphone venduti in Italia nel 2019 (foto) - Androidworld - giordanobaldo49 : Xiaomi festeggia il primo milione di smartphone venduti in Italia nel 2019: l'ITALIA .: FESTEGGERA' LA FINE DI UN G… -