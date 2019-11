Nuoto | Trofeo Nico Sapio 2019 | programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di mercoledì 6 novembre 2019) E’ quasi tutto pronto per il 46°di, che si disputerà nella piscina da 25 metri venerdì 8 e sabato 9 novembre alla Piscina Sciorba di Genova. Una manifestazione che sarà importante per qualificarsi agli Europeidi Glasgow in vasca corta. Si prospetta un meeting pieno di emozioni con Simona Quadarella che si cimenterà nei 400 e negli 800 stile libero, dopo aver stabilito di recente il primato italiano dei 1500 sl. Stesso discorso per Martina Carraro, che nell’impianto di casa vorrà fare bene, reduce dal primato italiano dei 100 rana a Bolzano. per non parlare della sfida interna sempre nella rana tra Fabio Scozzoli elò Martinenghi, apparso in grande spolvero in questo inizio di stagione e pronto a lanciare il guanto di sfida all’emiliano. Unche riguarderà gli atleti di livello assoluto nei giorni citati e il 10 novembre ...

