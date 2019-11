Napoli nel caos | ADL chiama Ancelotti | in arrivo la maxi multa per i calciatori

Previsioni Meteo Napoli : altre piogge nelle prossime ore - poi breve pausa ma nel weekend torna il maltempo : Previsioni Meteo Napoli – Tende lentamente, ma anche temporaneamente, al riassorbimento il cavo instabile nordatlantico che da giorni imperversa sul Mediterraneo portando una fase di deciso maltempo anche per molte aree campane e per il capoluogo partenopeo. In particolare in queste ultime 24 ore, i fronti associati all’onda depressionaria, si sono indirizzati in maniera più persistente verso la verticale napoletana producendo ...

Carlo Ancelotti - caos Napoli. Voci dall'Argentina : "Dove andrà a gennaio". Ed è rivolta nello spogliatoio : caos al Napoli dopo il pareggio in Champions League contro il Salisburgo: i giocatori disertano il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis, mentre Voci dall'Argentina riferiscono di un Carlo Ancelotti vicino al passaggio al Boca Juniors a gennaio. Partiamo dal mister: Ancelotti aveva detto di no

Mattino : il Napoli spreca contro il Salisburgo. 18 tiri sbagliati nel primo tempo : contro il Salisburgo, il Napoli fa il pieno di tiri sprecati (30 in tutto). Diciotto solo nel primo tempo, un record per le squadre italiane in Champions. Soltanto quattro i tiri nello specchio della porta. Un solo gol all’attivo. Gli attaccanti azzurri si confermano imprecisi, scrive Il Mattino. E a questo si aggiunge anche la sfortuna dei legni (14 in tutto, con quelli di ieri). Un palo colpito da Callejon, le parate di Coronel su ...

Polveriera Napoli - duro diverbio nello spogliatoio del San Paolo : i giocatori rifiutano il ritiro imposto dal presidente : Subito dopo il pareggio ottenuto al San Paolo contro il Salisburgo, i giocatori azzurri hanno rifiutato il ritiro imposto da De Laurentiis, tornando a casa invece che a Castel Volturno Il Napoli è sempre più una Polveriera, a maggior ragione dopo quanto successo ieri sera al San Paolo. Subito dopo il pareggio ottenuto contro il Salisburgo, si è accesso un violento diverbio nello spogliatoio tra i giocatori e il figlio del presidente De ...

Tangenziale di Napoli - spunta la banda del viadotto : boom di rapine agli automobilisti nel traffico : rapine in Tangenziale, complice il gran traffico provocato anche dai recenti lavori in corso. L?ultima, lunedì sera: ore 18.50. Nel mirino finisce un uomo, Ernesto Esposito, 47 anni,...

Balotelli e cori contro il Napoli : sì - nel calcio italiano vi è una emergenza razzismo : Che nelle tifoserie di molte squadre in Italia ci fosse del marcio già lo si sapeva da tempo. Numerose sono le inchieste sulle infiltrazioni dell'estrema destra e addirittura della mafia all'interno di alcune curve degli ultras. Ma ciò che sta accadendo da alcuni anni a questa parte non può più essere ignorato. Perché, se ogni settimana vi sono casi di razzismo nei confronti di una intera città o di persone di colore, allora non ci troviamo più ...

Napoli - gli arbitri possono cadere nella trappola del protagonismo e Giacomelli… : Napoli arbitri GIACOMELLI –Sabatini: La scena di Giacomelli che non va a verificare l’azione di Llorente al VAR è surreale, anche perché se c’era fallo dello spagnolo doveva fischiare la punizione per l’Atalanta NM LIVE – Fulvio Collovati, Sandro Sabatini, Francesca Benvenuti ed Antonio Petrazzuolo sono intervenuti su “NapoliMagazine.Com” per paralre dell’episodio legato al rigore non concesso da ...

Napoli obbligato a vincere. 18 punti dopo dieci giornate - come nel 2014-15 - finì quinto : Il Napoli dopo dieci giornate ha gli stessi punti che aveva nel 2015, arrivò quinto al secondo anno di Benitez. E’ questo l’allarme che lancia il quotidiano torinese Tuttosport parlando di un Napoli che non può più sbagliare nulla. “Il modo migliore per buttare giù l’amarezza di una notte da dimenticare è quello di tuffarsi nuovamente nel lavoro, pensando alla prossima partita. Ieri mattina il Napoli era già in campo a ...

Napoli - Presa la banda dei rapina-orologi : assalto ai turisti nel centro storico : Assicurata alla giustizia tutta la banda dei rapina-orologi che prendeva di mira i turisti nel centro storico di Napoli con un collaudato sistema di appostamento, pedinamento e fuga. La polizia ha...

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo dal dischetto. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1, ...

Napoli-Atalanta - clamoroso rigore non fischiato a Llorente : Ilicic segna nella stessa azione : clamoroso rigore non fischiato a Llorente Napoli-Atalanta, al minuto 86′ su un cross di Mertens, il difesnore Kjaer vistosi scavalcato dalla traiettoria della palla, si butta col corpo addosso a Llorente abbattendolo. Il fallo è sembrato netto ma l’arbitro Giacomelli lascia proseguire e nella stessa azione Ilicic in contropiede segna il 2-2. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Koulibaly: “Ghoulam ...

Whirlpool non lascia Napoli. L'annuncio di Patuanelli : "Ritirata la procedura di cessione" : La Whirlpool ha ritirato la procedura di cessione per lo stabilimento di Napoli. Lo ha annunciato il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e lo ha confermato la stessa multinazionale americana in una nota.“In queste ore l’azienda mi ha comunicato - ha detto Patuanelli in un video su Facebook - la volontà di ritirare la procedura di cessione. È un primo passo che ci consente di sederci a un tavolo per ...