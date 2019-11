Napoli | il purgatorio di Ancelotti | ai minimi storici il rapporto fra De Laurentiis e i

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un terremoto si è abbattuto su, ma la causa non è il Vesuvio. Da qualche settimana il vulcanico presidente Deha scatenato un putiferio e le faglie dello spogliatoio partenopeo hanno iniziato a scontrarsi e fare rumore. E’ uscito più volte allo scoperto, ha sfogato tutti i suoi malumori nati dagli ultimi risultati negativi e dall’atteggiamento dei calciatori che si è avvertito in campo. Non è nuovo a queste fuori uscite il patron azzurro, i suoi uomini dovrebbero ormai conoscerlo bene, eppure questa volta la situazione appare agli occhi esterni davvero delicata. I senatori, in primis, non hanno digerito questo comportamento, ritenuto dagli stessi troppo esagerato, ma Desotto alcuni aspetti potrebbe non aver sbagliato. Dove sbaglia De: i calciatori non hanno tutti i torti Il momento delnon è così positivo come ci si ...

NapoliNelCinema : Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco da PER AMOR VOSTRO di Giuseppe Gaudino (2015) - Nell'emozi… - rep_napoli : Ecco i segnalibri del complesso del Purgatorio ad Arco [aggiornamento delle 20:47] - TridentinaNapol : 1-2-3 novembre 2019: Calendario delle SS. Messe in Rito Romano antico nel Santuario di San Gaetano e nella Chiesa d… -