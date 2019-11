Incidente per Piero Angela | è caduto in casa

Familiari in coma vegetativo per Incidente - i parentihanno diritto al risarcimento : I parenti che assistono un familiare in coma vegetativo hanno diritto di veder riconosciuto il loro mancato diritto ad una equilibrata e produttiva vita sociale per tutto il periodo di tempo che hanno trascorso prendendosi cura del malato fino alla sua definitiva scomparsa. Di conseguenza, hanno diritto ad un risarcimento del danno patito. Sono queste le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Cassazione e che sono state dettagliatamente ...

Incidente Roma Fiumicino : la ragazza deceduta era Rebecca Spera : Roma – Il suo nome era Rebecca Spera, la ragazza di 20 anni morta ieri pomeriggio in un Incidente sulla Roma-Fiumicino, all’altezza della Fiera di Roma. Residente a Ostia, si trovava con un amico a bordo di una Fiat Punto, quando per motivi ancora sconosciuti, la vettura si è scontrata con una Renault Clio. L’impatto ha causato prima un testacoda e poi uno schianto. I soccorsi si sono rivelati inutili: la rianimazione non ha ...

Morto Mauro Salinitro - ex campione di kick boxing : disabile per 14 anni dopo un Incidente : È Morto a 47 anni Mauro Salinitro, campione italiano e vice campione europeo di kick boxing. Da 14 anni viveva in uno stato di coscienza minimo e disabili a causa di un incidente stradale di cui è rimasto vittima nel 2005. I suoi genitori, che si sono sempre dedicati a lui, avevano denunciato i tagli da parte dei servizi sociali e dell'Asl delle spese per la sua assistenza. Oggi i funerali.Continua a leggere

“Ho perso le mani 7 anni fa in un Incidente sul lavoro. E ora aiuto i disabili a conquistare la loro autonomia” : “Ero un operaio specializzato nella costruzione di stampi per materie plastiche e tranciatura dei metalli. Sette anni fa una pressa si abbassò di colpo schiacciandomi entrambe le mani. All’epoca ero felicemente sposato, padre di un bimbo di 6 anni e di un altro in arrivo”. La vita di Andrea Lanari è cambiata a 35 anni. In una frazione di secondo. “Sopravvivere senza mani per 6 mesi e dover dipendere da tutti è una cosa che non augurerei ...

Incidente di caccia : scambiato per preda viene colpito da fucilata - ferito 54enne : scambiato per una preda, il compagno di battuta di caccia gli ha sparato ferendolo: è accaduto ieri a Montalcino (Siena), in località Castelgiocondo. Un 54enne stava partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale, ed è rimasto ferito accidentalmente al polpaccio destro da un colpo di fucile esploso da un compagno cacciatore, un ventenne. Il ferito è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso presso il pronto soccorso ...

Incidente Musile di Piave - Franco Antonello sul figlio in coma : “È un delinquente per una canna?” : Alberto Antonello, 19 anni, stava tornando a casa in auto la sera in cui gli era stata ritirata la patente. Con la fidanzata Giulia, di 18 anni, è finito contro un albero a Musile di Piave. Lei è morta, lui è in coma. Il padre famoso per aver dedicato la sua vita all’altro figlio autistico: “Per mezzo grammo di erba si butta dal precipizio un ragazzo che ha commesso un errore”.Continua a leggere

Il segreto - spoiler trame iberiche : Adela perde la vita a seguito di un Incidente : Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan de Il segreto nel corso delle prossime settimane dove, stando a quanto riportano le anticipazioni, assisteremo alla tragica morte di Adela, la quale perderà la vita a seguito di un incidente stradale. Dietro a tutto, sembrerà esserci la mano di donna Francisca, la quale incaricherà Mauricio di sabotare l'auto su cui viaggiavano la maestra e Irene. Il mistero su quanto realmente accaduto, ...

Incidente sulla A13 Bologna-Padova : morti padre - madre e figlia neonata. Due indagati per omicidio stradale : uno è neopatentato : Grave Incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato sull’autostrada A13 Bologna-Padova: tre morti e quattro feriti. Distrutta un’intera famiglia di Vicenza: a perdere la vita sono stati padre e madre di 32 e 29 anni e la figlia neonata. I tre viaggiavano su un camper e stavano probabilmente tornando verso casa. Il camper è stato tamponato da un’utilitaria: ha prima urtato la barriera stradale e poi si è ribaltato in mezzo alla ...

Parma - Incidente sul lavoro : operaio 31enne muore schiacciato tra un escavatore e un muretto : Un operaio di trentuno anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro ad Antria di Monchio delle Corti, sull'Appennino Parmense. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì: l’operaio stava lavorando in un cantiere stradale quando è rimasto schiacciato fra un escavatore e un muretto di contenimento riportando un grave trauma toracico.Continua a leggere

Per far soldi con l’assicurazione simulano un Incidente con un cinghiale - poi l’amara scoperta - l’animale era congelato : Due uomini hanno simulato un incidente. Con la loro auto su una strada provincia di Sorso in provincia di Sassari hanno fatto finta di aver investito un cinghiale sbucato all’improvviso. L’intenzione dei due di uomini o era quella di intascare i soldi dall’assicurazione e di poter quindi contare su un cospicuo risarcimento danni. L’incidente si è verificato qualche giorno fa. Sul posto sono arrivati i veterinari della guardia forestale ...