Il Napoli contro i giocatori | «Pronti a tutelarci in ogni sede»

CorSport : ammutinamento Napoli - previsto oggi un incontro per risolvere la situazione : Sono successe tante, tantissime cose da ieri sera. Dopo il fischio finale della gara di Champions contro il Salisburgo il Napoli ha registrato una scossa intensa che ha sicuramente messo in discussione il rapporto della squadra con la società. I calciatori hanno di fatto rotto il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis tornando a casa con mezzi propri e lasciando Ancelotti e lo staff tecnico soli a Castel Volturno. Nessuna reazione fino a ...

Mattino : il Napoli spreca contro il Salisburgo. 18 tiri sbagliati nel primo tempo : contro il Salisburgo, il Napoli fa il pieno di tiri sprecati (30 in tutto). Diciotto solo nel primo tempo, un record per le squadre italiane in Champions. Soltanto quattro i tiri nello specchio della porta. Un solo gol all’attivo. Gli attaccanti azzurri si confermano imprecisi, scrive Il Mattino. E a questo si aggiunge anche la sfortuna dei legni (14 in tutto, con quelli di ieri). Un palo colpito da Callejon, le parate di Coronel su ...

Napoli - scoppia il caos : rivolta dei calciatori contro De Laurentiis : Napoli, scoppia il caos nello spogliatoio: ecco cosa sta succedendo Napoli caos spogliatoio| Inizia a delinearsi lo scenario che ha portato nella serata di ieri i giocatori del Napoli a interrompere in maniera autonoma il ritiro imposto dal patron ADL. Sui social il giornalista de Il Roma Giovanni Scuotto ha svelato un retroscena che spiegherebbe il motivo della rivolta dei giocatori. Queste le sue parole rilasciate su Twitter. “I ...

Rassegna stampa di mercoledì 6 novembre – Inter cosa combini? Napoli shock - squadra contro De Laurentiis [FOTO] : Rassegna stampa – Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 6 novembre, si parla del martedì di Champions League. Una giornata non buona per le italiane, per usare un eufemismo. Inter rimontata dal Borussia Dortmund da 0-2 a 3-2 con un Conte furioso come sottolinea il Corriere dello Sport. Tanti gli errori nerazzurri, la Gazzetta dello Sport si chiede: “Inter cosa combini?”. Anche il Napoli ha vissuto ...

Il Napoli si accontenta - contro il Salisburgo finisce 1-1 : distacco accora rassicurante per la qualificazione [FOTO] : Napoli-Salisburgo – E’ andato in archivio il match valido per la fase a gironi di Champions League, sono scese in campo Napoli e Salisburgo che si sono affrontate in una gara importante valida per la fase a gironi. Alle fine le squadre si sono accontentato del pareggio che lascia tutto aperto per la qualificazione, la squadra di Ancelotti ha perso però uno grossa chance per confermarsi in testa alla classifica del girone. ...

Gol Lozano - rete incredibile del Napoli contro il Salisburgo [VIDEO] : GOL Lozano – Si sta giocando un match molto importante valido per la Champions League, in campo due squadre italiane, l’Inter ed il Napoli. Avvio molto difficile per la squadra di Carlo Ancelotti, ingenuità di Koulibaly ed il solito Haaland non sbaglia su calcio di rigore. Il Napoli in difficoltà ma che crea molto, tantissimi errori negli ultimi metri da parte degli attaccanti del Napoli, pochi minuti prima della fine del primo ...

Balotelli e cori contro il Napoli : sì - nel calcio italiano vi è una emergenza razzismo : Che nelle tifoserie di molte squadre in Italia ci fosse del marcio già lo si sapeva da tempo. Numerose sono le inchieste sulle infiltrazioni dell'estrema destra e addirittura della mafia all'interno di alcune curve degli ultras. Ma ciò che sta accadendo da alcuni anni a questa parte non può più essere ignorato. Perché, se ogni settimana vi sono casi di razzismo nei confronti di una intera città o di persone di colore, allora non ci troviamo più ...

I convocati per l’incontro Napoli-Salisburgo : c’è anche Allan! : Questi i convocati di Mister Ancelotti per l’incontro valido per la 4a giornata di Champions League, Napoli vs Salisburgo, in programma domani sera allo stadio San Paolo alle ore 21:00 Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Zielinski. Allan ha svolto parte dell’allenamento, ...

Napoli - calci contro il bus e insulti e minacce all’autista : due giovani incastrati dal video : calci contro il bus, insulti e minacce all’autista. L’episodio di violenza è avvenuto a Fuorigrotta, a Napoli, dopo che due giovani volevano salire sul pullman della linea 181 apparentemente senza titolo di viaggio. Da pochi giorni nel capoluogo campano sono iniziate le verifiche delle nuove squadre di controllori volute da Anm e Comune. L'articolo Napoli, calci contro il bus e insulti e minacce all’autista: due giovani ...

Roma-Napoli - prova di forza dei giallorossi : vittoria per 2 a 1 - segnano Zaniolo e Veretout. Gara interrotta per cori contro i napoletani : prova di forza della Roma di Fonseca all’Olimpico: Napoli battuto per 2 a 1 grazie ai gol di Zaniolo nel primo tempo e di Veretout su rigore nella ripresa, con la rete di Milik ad accorciare il risultato. Grazie a questo successo i giallorossi staccano in classifica la squadra di Carlo Ancelotti, assente in panchina per squalifica e sostituito dal figlio Davide, e salgono a 23 punti al momentaneo terzo posto, in attesa dell’Atalanta. ...

Gol Zaniolo - mamma mia che fuoriclasse : Roma in vantaggio contro il Napoli [VIDEO] : GOL Zaniolo – Si sta giocando il primo match valido per la 10^ giornata del campionato in Serie A, in campo Roma e Napoli in un match d’alta quota ed in grado di portare indicazioni per il proseguo del torneo. Inizio super per la squadra di Fonseca che gioca con grande intensità e qualità, gli uomini di Ancelotti invece in difficoltà. Il match si sblocca al 19′. Il marcatore? Zaniolo. Momento magico per il talento della ...

Napoli – Respinto il ricordo di Ancelotti : il tecnico celeste salta la sfida contro la Roma : Ancelotti non sarà in panchina oggi all’Olimpico: Respinto il ricorso del Napoli Niente da fare per il Napoli: è stato Respinto il ricorso presentato per la squalifica di Carlo Ancelotti. Il tecnico celeste non potrà essere in panchina oggi nella sfida contro la Roma all’Olimpico. La Corte d’Appello aha Respinto il ricorso del Napoli presentato contro la squalifica per i fatti accaduti nella partita di mercoledì contro ...

LIVE Roma-Napoli calcio - Serie A in DIRETTA : scontro diretto cruciale per la zona-Champions : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti a Roma-Napoli, match di cartello dell’11esimo turno della Serie A 2019/2020. Alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico andrà in scena una partita di capitale importanza tra due squadre che stanno vivendo momenti non semplici della loro annata per motivi differenti. I giallorossi di mister Paulo Fonseca sono sempre alle prese con una notevole Serie di infortuni, ...

Napoli vuole ripartire - ricorso contro stop di Ancelotti : Un ricorso contro la squalifica di Carlo Ancelotti. Il Napoli mantiene altissima la tensione con la classe arbitrale dopo il giallo del rigore non fischiato a Llorente seguito dal pareggio dell'Atalanta e passa dalle parola ai fatti, presentando un documento alla Lega per chiedere l'annullamento della squalifica per una giornata che il club e il tecnico ritengono ingiusto. La squalifica terrebbe Ancelotti fuori dalla panchina azzurra ...