Un prete deve fare una telefonata ma sbaglia numero | quello che accade dopo è da pelle

Fonte : baritalianews

(Di martedì 5 novembre 2019) Un, Padre Goyo Hildago, sacerdote cattolico di origini spagnole, che svolge il sacerdozio alla Chiesa di Santa Rosa da Lima, a Simi Valley, in California dovevaunaad un suo parrocchiano ma ha composto unerrato. Non se ne è accorto perché è scattata la segreteria telefonica e allora lui ha lasciato un messaggio pensando di stare a lasciarlo, appunto, al suo parrocchiano.il bip ha detto così: «Sono padre Goyo, mi hanno detto che hai bisogno di parlarmi, sono qui, richiama pure». Qualche secondoè squillato il telefono e padre Goyo ha risposo ma dall’atro capo della cornetta non c’era il parrocchiano ma un altro uomo che non aveva mai sentito prima gli ha detto così: «Era da un sacco di tempo che volevo parlare con un, ma non me la sentivo di farlo, come ha fatto lei a sapere che lo volevo?» Padre Goyo ha raccontato quanto ...

Grazia11711958 : @dDinoPirri Appunto un prete mente a Dio un uomo mente ad una donna la donna mente ad un uomo ...sempre menzogna è.… - mirkoromitelli : @GiancarloDeRisi Deve essere anche fatica avere10000$ in tasca durante una guerra !!! Il viaggio deve essere duriss… - khamul2k12 : @rico6868 Il mio nemmeno me l'ha fatto l'intervento. Ha solo guardato. Per l'intervento deve sentire la disponibili… -