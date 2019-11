Tagliare i costi di commissione per le carte di pagamento è impossibile | ecco perché

Fonte : fanpage

(Di martedì 5 novembre 2019) A comunicarlo sono i responsabili dei circuiti Bancomat, Visa, Mastercard e Americam Express in Italia in audizione sul decreto Fiscale allaFinanze della Camera, convenendo sul fatto che isiano già stati sufficientemente ridotti negli ultimi anni: se il piano del governo sull'incentivo alelettronico e la lotta al contante è percepito in modo positivo, bisogna anche fare attenzione, avvertono i circuiti, al fatto che ci siano effettivamente le modalità per poterlo applicare.

