Marco Carta si commuove per la sorpresa del fidanzato Tutto in diretta

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 5 novembre 2019)è tornato a ‘Live – Non è la D’Urso’. Nei giorni scorsi il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi e accusato del furto di alcune magliette è stato assolto per non aver commesso il fatto e nel salotto di Barbara D’Urso ha voluto ribadire ancora una volta la sua posizione. Nonostante la notizia dell’assoluzione, infatti,ricorda ancora i mesi difficili seguiti alla diffusione della notizia del furto anche se ha sempre cercato di convincere tutti della sua innocenza. “L’ho detto fin dal primo momento – ha spiegatoal pubblico di Live e a Carmelita – Circa quella situazione ero tranquillo, ma ero preoccupato per la mia famiglia. Ho sempre mantenuto il sorriso per far stare tranquilli i miei familiari e chi mi stava accanto”. Ovviamente ora che è stato messo un punto a questa situazione sorride mentre vanno in onda i servizi sul suo arresto, è sollevato.Ma ...

trash_italiano : ORA ABBIAMO BISOGNO DEL CROSSOVER TRA MARCO CARTA E MARCO CALTA, CON IL RITORNO A SORPRESA DELL'AICOS MANAGEMENT DI… - trash_italiano : Siamo qui solo per vedere Marco Carta che ci regala altri meme come 'IN UNA CELLA. IN UNA CELLA? SÌ DENTRO UNA CELLA'. #noneladurso - domenicalive : Vi aspettiamo domani con un'imperdibile puntata di Live #noneladurso! L'esclusiva intervista a Marco Carta dopo l'a… -