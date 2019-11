Maltempo nel Salernitano | 200 persone evacuate per rischio colate di fango

Maltempo Lombardia : crolla parte di albergo nel Bresciano - nessun ferito : Intervento dei vigili del fuoco nella notte per un crollo avvenuto a Sulzano, nel Bresciano: ha ceduto una parte dell’albergo Aquila, probabilmente per le forti piogge dei giorni scorsi. La struttura è chiusa per ferie in questo periodo e non erano presenti persone all’interno. L'articolo Maltempo Lombardia: crolla parte di albergo nel Bresciano, nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Borrelli : “Situazione sotto controllo - nuova perturbazione nel fine settimana” : “La situazione e’ sotto controllo, ieri abbiamo avuto particolari criticita’ non eccessive in Liguria, Campania, anche in Toscana dove ho sentito il collega del dipartimento regionale della protezione civile“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della protezione civile, oggi a Firenze le iniziative in ricordo dell’alluvione del 4 novembre 1966. “Siamo in una settimana in cui abbiamo un clima autunnale: ...

Allerta Maltempo nel Levante : esondano il Petronio e il Vara - frane e sfollati. Scuole chiuse lunedì : ecco dove : Allagamenti, alberi caduti e tetti scoperchiati nella notte nella riviera di Levante. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco anche nella provincia di Imperia

Maltempo - piogge alluvionali nella notte dalle Alpi al Sud : verso i 300mm giornalieri in Irpinia - gravi criticità : E’ una notte caldissima su gran parte d’Italia, con temperature tropicali a pochi minuti della mezzanotte tra 3 e 4 Novembre: abbiamo +23°C a Gallipoli, Tropea e Barcellona Pozzo di Gotto, +22°C a Reggio Calabria, Salerno, Lecce, Brindisi e Crotone, +21°C a Palermo, Bari, Messina e Barletta, +20°C a Taranto e Cosenza, +19°C a Catania e Catanzaro, +18°C a Napoli, Foggia e Vibo Valentia, +17°C a Trieste, Pisa, Cagliari, Rimini, Cesena, ...

Maltempo : grossa quercia cade e blocca gli abitanti nel Pratese : La caduta in strada di una grossa quercia, stasera, a causa del Maltempo in Toscana ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per ‘liberare’ alcune persone che non riuscivano più a spostarsi per via dell’ingombro della pianta. E’ successo a Carmignano (Prato). Nell’episodio non risultano feriti ma diversi abitanti sono rimasti bloccati e non potevano piu’ circolare lungo la strada dove la quercia si ...

Maltempo - Asl1 : “Nell’ospedale di Sanremo nessuno stop agli interventi” : Non è stata interrotta alcuna attività, all’ospedale Borea di Sanremo dove la direzione sanitaria ha dovuto chiudere le 4 sale operatorie per alcune infiltrazioni d’acqua dovute alla forte pioggia caduta oggi. Lo comunica la direzione della Asl1 che specifica come la domenica “non si svolgono interventi programmati. Le eventuali urgenze – si legge nella nota – sarebbero state trattate, come da protocollo , o in ...

Maltempo - frana nel Lecchese : isolata frazione : Allarme Maltempo in provincia di Lecco. Una frana di circa cento metri cubi di fango, massi e detriti ha causato oggi l’isolamento della frazione Vezio di Perledo, centro affacciato sul ramo Lecchese del Lago di Como. Lo smottamento è avvenuto in località campallo. Nessuno è rimasto ferito ma la strada è quella di collegamento per l’area artigianale e la frazione – nota per il castello di Vezio – dove abitano quaranta ...

Maltempo Campania : allagamenti e fango nelle strade dell’area flegree : L’acqua torrenziale che si e’ abbattuta su tutta l’area flegrea nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio ha generato gravi problemi per i residenti e la circolazione veicolare. A Pozzuoli fiumi di fango si sono riversati dalla collina di Cigliano invadendo le arterie della zona alta, in particolare via Celle e piazza Capomazza. allagamenti si sono registrati nelle zone interne di San Martino e San Vito e a Licola mare. A ...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo Toscana - forte pioggia nel Pisano : danni e allagamenti in diverse zone della regione : Ancora interventi dei vigili del fuoco in Toscana dove il Maltempo sta colpendo l’intera regione. I vigili del fuoco sono impegnati da questa mattina per interventi nel Pisano nella zona di Cascina e VicoPisano per allagamenti e alberi pericolanti o finiti sulla sede stradale in seguito al Maltempo. Dalle ore 13.00 in poi gli interventi si sono spostati nella zona della città di Pisa, San Giuliano Terme e sul litorale per alberi ...

Maltempo Liguria : grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova : Una imponente frana è caduta sulla strada per Costa di Bargone, nel Chiavarese, schiacciando due auto e schiantando due antichi muri. isolate una cinquantina di persone che vivono nell’antico borgo di Costa di Bargone. L'articolo Maltempo Liguria: grossa frana isola un antico borgo nell’entroterra di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo sull'Italia : nubifragi e trombe d'aria. Disagi in Liguria - Toscana e nel Salernitano : Forti piogge ed esondazioni in diverse regioni d'Italia. In Campania colpiti anche il Casertano e il Sannio. E in alta quota in Lombardia compare la neve