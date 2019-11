Clima | Macron e Xi firmeranno “irreversibilità” accordo di Parigi

Clima : il rilancio di Macron dopo il ritiro degli USA - “nuovi impegni” : dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi, la cooperazione tra Europa e Cina sulle riduzioni delle emissioni responsabili dell’effetto serra sarà “decisiva“: “Se vogliamo rispettare l’accordo di Parigi, dobbiamo migliorare i nostri impegni sulla riduzione delle emissioni e dobbiamo confermare nuovi impegni per il 2030 e il 2050“, ha dichiarato Emmanuel Macron , intervenendo al Ciie di ...

Macron-Xi - "irreversibile" patto Clima : 05.03 I presidenti francese Macron e cinese Xi firmeranno domani a Pechino un documento congiunto sulla espressa "irreversibilità" del patto sul clima di Parigi del 2017, dal quale gli Usa si avviano a uscire in un anno, secondo l'iter sul ritiro partito il 4 novembre con la notifica all'Onu. Parlando ai giornalisti al seguito di Macron in visita di stato in Cina, un funzionario dell'Eliseo ha espresso il "rammarico" della presidenza francese ...