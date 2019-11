Campidoglio | Aci e Fia insieme per costruire percorsi di sensibilizzazione e informazione

Fonte : romadailynews

(Di martedì 5 novembre 2019) Roma –diriguardo l’educazione stradale, garantendo un capillare coinvolgimento delle scuole, in occasione del 17 novembre, ‘Giornata Mondiale dello Studente’, e in corrispondenza dell’E-Prix di Roma 2020, che si svolgerà il prossimo 4 aprile. Azioni che devono inserirsi in un quadro complessivo in cui istituzioni e stakeholders si impegnino, tramite specifiche sinergie, a promuovere la sicurezza stradale in tutti gli ambiti della società. Sono i principali obiettivi fissati nel corso di un incontro tra la Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi, il Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (Fia) e Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale Jean Todt e il Presidente dell’Automobile Club d’Italia (Aci) Angelo Sticchi Damiani. In particolare tra i principali vettori per ...

