Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in primo piano il 2019 vede il sud entrare in recensione con un PIL stimato in calo dello 0,2% a Fronte del 0,3 % del centro-nord e quanto emerge da un rapporto di svimez che segnala per il 2020 una debole ripresa con il mezzo giorno che Cresceranno oltre allo 0,2% lo studio evidenzia poi che guardato di nuovo il ...

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 4 novembre in studio Giuliano Ferrigno informazione il ministro degli atti Luigi Di Maio oggi a Shanghai in Cina per il International Import Expo Sta partecipando in realtà ordinaria dietro invito del presidente cinese alla cena di benvenuto offerta dallo stesso leader di Pechino hai capi di stato e di governo Di Maio annunciato che sono stati chiusi accordi fermi da tempo come ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora : ex Ilva - Governo "no chiusura azienda" - 4 novembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Ex Ilva, caos dopo annuncio recesso contratto d'acquisto: Governo 'non faremo chiudere l'azienda', 4 novembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 1000 2019 vedi il sud entrare in recessione con un PIL stimato in calo dello 0,2% a Fronte del + 0,3% centro-nord e quanto emerge da un rapporto di svimez che segnala per il 2020 una tipo di ripresa quindi mezzogiorno che Cresceranno oltre allo 0,2% lo studio evidenzia poi che si è allargato di nuovo il gatto Nazionale ...

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza ma non potrà mai essere del tutto italiano e questo l’attacco al calciatore del Brescia da parte di Luca Castellini capo tifosi dell’Hellas Verona intervistato dall’emittente radio caffè sulla vicenda dei burattini di durante la partita di campionato di ieri che avevano provocato una dura ...

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli se non sarà modificata la bozza della legge di bilancio relative alla tassazione su cartine e filtri per sigarette noi International Bacco agenti società di commercializzazione di articoli per fumatori complete a Carbonera Treviso comunica di non poter procedere alla annunciato piano di 140 giunzioni nei prossimi tre anni lo ha comunicato oggi ...

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione studio Roberta Frascarelli Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano a dirlo a Luca Castellini capo della tifoseria del Verona è stata dall’emittente radio caffè che torna sulla vicenda dei Bu contro il giocatore del alla domanda se la tifoseria Veronese sia razzista Castellini aggiungere che ce l’abbiamo anche noi negro ...

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano da dirlo a Luca Castellini capo della tifoseria del Verona è vietata dall’emittente radio caffè che torna sulla vicenda dei buco troppi il giocatore del Brescia alla domanda se la tifoseria Veronese si è razzista Castellini aggiungere che ce l’abbia anche noi un negro squadra ...

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione Roberta Frascarelli si allarga il GAP occupazionale tra centro-nord e Sud nell’ultimo decennio aumentato dal 19,6 al 21,6% Ciò comporta che i posti di lavoro da creare per raggiungere livelli del centro nord sono circa 3 milioni e quanto emerge da un rapporto svimez la crescita dell’occupazione nel primo semestre 2019 riguarda solo il centro-nord e poi si contrappone il calo nel ...

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli la procura di Palermo ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento in carcere tra gli altri sono finiti il capomafia di Sciacca Accursio dimino e Antonello Nicosia membro del comitato nazionale dei radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti quest’ultimo insieme a Giuseppe occhionero parlamentare di Leo di cui ...

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio un membro del comitato nazionale di radicali italiani è stato fermato con l’accusa di associazione mafiosa e favoreggiamento nell’ambito di un’operazione disposto dalla Procura di Palermo che ha portato in carcere 5 persone compreso il capomafia di Sciacca Accursio dimino Antonello Nicosia esponente radicale per anni impegnato in ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi mafia - arrestato collaboratore Occhionero - 4 novembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Sbarcati a Taranto gli 88 migranti della Alan Kurdi. arrestato collaboratore della deputata Occhionero, 4 novembre 2019,.

Ultime Notizie Roma del 04-11-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora l’augurio di una buona giornata da Francesco Vitale inizia oggi in Senato il percorso parlamentare della legge di bilancio non si fermano Intanto le polemiche sulle nuove tasse anche se Gualtieri aperto modifiche cura saldi invariati e continua lo scontro tra Renzi e altri partiti della maggioranza che lo accusano di fare opposizione di Maio intanto difende la svolta ecologista della Plastic taxi ...

Pensioni Ultime Notizie : Italia Viva contro il governo sugli assegni : Fanno discutere le microtasse inserite nella Manovra 2020: si parla di plastic tax, sugar tax, imposte sulle auto aziendali. E c’è una parte della maggioranza che, nonostante il progetto largamente condiviso (per dirla con il ministro dell’Economia Gualtieri), sembra voler prendere le distanze. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio la ritrosia di Italia Viva verso l’introduzione delle microtasse, come quelle sulla plastica. ...