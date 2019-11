Reddito di cittadinanza | “noi extracomunitari senza il sussidio per colpa di un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Fadil Dautaj è un signore albanese di mezza età e da più di trent’anni vive in Italia. È sposato, ha un permesso di soggiorno Ue ed è nonno di un bambino italiano, ma da quando è iniziata la crisi non è più riuscito trovare un lavoro. Per questo, nel marzo scorso è stato fra i primi a ottenere ildi, incassando in media più di 800 euro al mese. Ma ora a lui e ad altre 53mila famiglie beneficiarie l’erogazione dei soldi è stata “sospesa”. E’ l’effetto di un emendamento introdotto dalla Lega durante il passaggio parlamentare del “decretone” sue quota 100 e di un decreto interministeriale ancora mancante a otto mesi dalla conversione in legge. Il risultato è che ora più di 53mila famiglie beneficiarie si ritrovano in questo limbo. “Pretendono che io chieda al mio Paese di darmi dei certificati che lì non esistono”, spiega un ragazzo marocchino che ...

chedisagio : A Pomigliano d'Arco, città natale di @luigidimaio, ci sono 39mila abitanti, 12mila dei quali percepiscono il reddit… - s_parisi : A Pomigliano d’Arco di @luigidimaio, 1/3 degli abitanti prende il reddito di cittadinanza. Ma in sei mesi zero prop… - LaStampa : A Pomigliano d’Arco, il paese natale di Luigi di Maio, su 39mila abitanti in 12mila ricevono un sostegno economico.… -