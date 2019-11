Pavia | matrimonio combinato per regolarizzare un algerino | la polizia arriva prima del

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Lavinia Greci Gli agenti hanno fatto irruzione a palazzo Mezzabarba pocoche i "finti" sposi dicessero il fatidico sì. Per un ottenere i documenti attraverso finte unioni venivano chieste cifre che andavano dai 10mila ai 15mila euro Pare che gli accordi fossero stati presi online, il tutto per fare in modo che nessuno si accorgesse dell'unione fittizia nella realtà. Fingevano di giurare amore eterno verso l'altra persona ma, in realtà, la promessa tradiva un segreto, ovvero quello di una finta unione, utile soltanto a ottenere i documenti per la regolarizzazione sul suolo italiano. Perché quel patto serviva a legittimare in Italia un cittadino di origine straniera. Così ilera statoonline, con il chiaro fine di eludere le norme di soggiorno ela posizione dello sposo, di nazionalità algerina. È accaduto ae, secondo quanto ...

