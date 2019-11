Mafia | fermato esponente dei Radicali

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 4 novembre 2019) È accusato di aver fatto da tramite tra capi, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all'esterno messaggi e ordini: Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale deiitaliani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti, è statoinsieme ad altre 4 persone dalla procura di Palermo. Insieme alla parlamentare di Italia Viva Giuseppina Occhionero (estranea alle indagini), di cui si sarebbe detto collaboratore, Nicosia avrebbe incontrato diversi boss detenuti. Per i pm sarebbe vicino all'ala di Cosa nostra che fa riferimento al boss latitante Matteo Messina Denaro. In carcere, tra gli altri, è finito il capodi Sciacca Accursio Dimino. Il fermo è stato emesso dalla Dda di Palermo eseguito dal Ros dei carabinieri e dal Gico della Guardia di Finanza, nell'ambito dell'operazione chiamata "Passepartout". A Nicosia e al boss Dimino i ...

