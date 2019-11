Grecia | scoperti 41 migranti a rischio soffocamento in un tir | 7 trasportati in ospedale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Viaggiano nascosti in un camion-frigo al limite del sovraffollamento prima di essere, e salvati, dalla polizia greca a Xanthi, vicino a Salonicco. Dei 41 immigrati irregolari, tutti afghani tranne un iraniano e un siriano, che hanno raggiunto clandestinamente l’Europa, sette sono statiinper problemi cardiaci. Secondo quanto riportato dai media locali, il conducente, georgiano, è sospettato di essere un trafficante di essere umani ed è stato arrestato. Non sarebbe l’unico: un secondo uomo, di origine turca, anche lui sul tir, è riuscito a scappare. La polizia ha fermato il tir, con targhe bulgare, durante un controllo sull’autostrada che collega le città di Xanthi e Komotini, nella parte orientale del Paese, non lontano dai confini con la Bulgaria e la Turchia. Quando gli agenti hanno aperto i portelloni si sono trovati di fronte decine ...

