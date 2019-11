Ex Ilva, preoccupazione della politica

"Sulla vicenda Exesprimiamo tutta la nostrae lo sconcerto per l'annuncio di ArcelorMittal del disimpegno sull'azienda.Non si perda tempo: Conte convochi immediatamente ArcelorMittal.Non si scherza con i lavoratori e con l'ambiente". E' la posizione del Pd in una nota di Pietro Bussolati. Calenda attacca M5S,Pd,e Iv,rei di aver votato contro lo scudo penale: "Irresponsabili-twitta-avete distrutto il lavoro di anni e mandato via dal Sud un investitore da 4,2 mld".E Teresa Bellanova,Iv:"Azienda revochi la decisione".(Di lunedì 4 novembre 2019)