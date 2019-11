Calciomercato Juventus | suggestione Cavani | possibile parametro zero nel 2020

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Il prossimo anno per ilpotrebbe essere molto interessante, non solo per gli annunci di alcune società di voler investire in maniera massiccia sul mercato (su tutte la, che ha anche ufficializzato l'aumento di capitale da 300 milioni di euro), ma anche per tante opportunità di mercato che potrebbero capitare in quanto molti giocatori interessanti andranno in scadenza di contratto. Si è parlato molto dei vari Aldeirweireld ed Eriksen del Tottenham, di Willian del Chelsea, di Meunier del Paris Saint Germain ma nelle ultime ore arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda nello specifico proprio la. Secondo i media francesi i bianconeri stanno osservando da vicino l'evoluzione della situazione contrattuale della punta uruguaiana del Paris Saint Germain Edinson. Il giocatore è in scadenza di contratto anche lui a giugnoe non sembra ...

