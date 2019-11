Bimba di 5 anni cade in un pozzo | inutili i tentativi di salvataggio

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Una bambina di 5è caduta ieri in un, nel campo accanto alla sua casa in un villaggio rurale dello stato dell’Haryana (India): idisono scattati immediatamente e si sono protratti per 18 ore, con i soccorritori che hanno utilizzato i mezzi più disparati (hanno pompato ossigeno, hanno calato una telecamera per verificare le condizioni della bambina, le hanno fatto ascoltare un messaggio dei genitori per tranquillizzarla) ma la piccola è stata estratta senza vita. La corsa verso l’ospedale più vicino si è rivelata inutile. La tragedia arriva a pochi giorni dai vanidi estrarre vivo il piccolo Sujiut Wilson, di appena 2, caduto in unin Tamil Nadu. I pozzi lasciati aperti nelle aree rurali sono trappole pericolosissime per i bambini che giocano all’aperto, ma finora nessuno stato indiano si è dotato di leggi per ...

