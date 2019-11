Ylenia Carrisi scomparsa | appello Romina Power Spero di riabbracciarla

Romina Power - la foto di Ylenia Carrisi sorridente che commuove i fan : "Come un angelo" : Una foto grafia ripescata dall'album di famiglia ritrae Romina Power e Ylenia Carrisi abbracciate e sorridenti insieme. La cantante ha pubblicato questo scatto sul suo profilo Instagram per ricordare la figlia scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans, negli Stati Uniti. Della ragazza, che allora a

Romina Power e il commovente ricordo della figlia scomparsa Ylenia Carrisi : È successo di nuovo. Romina Power su Instagram ha ricordato ancora una volta la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orlenas quando aveva 23 anni in circostanze misteriose e mai chiarite fino in fondo. Una foto dei bei tempi andati, la madre stretta alla figlia, entrambe sorridenti, e una didascalia che ha commosso i follower: “My sweet Ylenia with the smile of an angel” (La mia dolce Ylenia con il sorriso di un ...