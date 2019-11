Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Il calciatore delMarcelloha stupito tutti con una esibizione che poco a a che fare con il calcio. Sabato, mentre si trovava insieme ai suoi compagni di squadra all’aeroporto S.Egidio a, in attesa di prendere il volo per Crotone (dove la squadra umbra ha vinto per 3 a 2), si è seduto al pianoforte e ha improvvisato un brano di Yann Tiersen, Comptine d’un autre été, l’après-midi, reso celebre in tutto il mondo dal film il Meraviglioso mondo di Amelie. Il video è stato poi diffuso sui canali social del club L'articolo, ile lache non tiil calciatore ha stupito tutti all’aeroporto S. Egidio proviene da Il Fatto Quotidiano.

TutteLeNotizie : Perugia, il centrocampista Falzerano e la performance che non ti aspetti: così il… - ntomasse : RT @ilPostSport: Il 30 ottobre di 42 anni fa Renato Curi, centrocampista del Perugia, morì per un arresto cardiaco durante una partita di c… - ES1670 : RT @ilPostSport: Il 30 ottobre di 42 anni fa Renato Curi, centrocampista del Perugia, morì per un arresto cardiaco durante una partita di c… -