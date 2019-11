In Calabria un giovane professore si toglie la vita | trovato da alcune studentesse

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 3 novembre 2019) Una terribile notizie ci giunge dalla, dove nella mattinata di ieri unsi è tolto la. L'uomo è stato rinvenuto all'interno della propria abitazione e per lui, nonostante l'intervento del personale medico del 118, non c'è stato nulla da fare. All'interno dell'abitazione sarebbero stati ritrovati anche due lettere che ilavrebbe scritto prima di commettere il terribile gesto. Sulle cause che hanno spinto l'uomo arsi lastanno indagando le forze dell'ordine, che nelle prossime ore dovranno fare luce su quanto si è verificato.privo diall'interno della propria abitazione Aveva solo 34 anni ilche nella mattinata di ieri è statoprivo diall'interno della sua abitazione situata nel comune di Pizzo, in provincia di Vibo Valentia, dache stavano passando ...

ilquotidianoweb : #Giovane #docente campano suicida a #Pizzo, insegnava al #Nautico #ilquotidianoweb - citynowit : “Si avvicina il termine per partecipare al bando di concorso per giovani giornalisti intitolato alla memoria del gi… - pianainforma : Il Soroptimist club di Lamezia Terme mette a disposizione di una giovane laureata un corso gratuito all'università… -