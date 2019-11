Il Giornale | il Napoli squadra con giocatori a durata limitata Quasi mai una partita

Giornale : Napoli-Atalanta sarà uno spartiacque importante in chiave scudetto : La favoletta che siamo all’inizio del campionato non regge più. La partita di oggi tra Napoli e Atalanta sarà uno spartiacque importante in chiave scudetto , scrive il Giornale . Qualcosa di importante , se non definitivo, verrà fuori stasera. Contrariamente a Gasperini, Ancelotti non sta passando un periodo felice, la media punti del Napoli è la più esigua degli ultimi 5 anni e i tifosi non esitano a manifestare le proprie perplessità. ...

Il Giornale : De Laurentiis - l’uomo senza diplomazia. Ha risanato il Napoli eppure i tifosi non lo amano : Su Libero Franco Ordine scrive di Aurelio De Laurentis. Dice che il presidente del Napoli “è uno di quei personaggi che, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli”. Ha raccolto il Napoli dalle ceneri del fallimento, lo ha reso un rivale della Juve. In più, i conti del club sono in ordine. “Ha una spina in gola: non riscuote la stima e la riconoscenza della sua tifoseria che lo accusa di non aver ancora vinto un trofeo e di ...