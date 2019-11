Una Vita | spoiler | Telmo sospetta che lui e Lucia siano i genitori di Mateo

Una Vita - trame al 9 novembre : l'Alday accusa Telmo di aver abusato di Lucia : Le trame di Una Vita in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre annunciano importanti sviluppi. Nel dettaglio, Telmo Martinez dovrà fare i conti con una grave accusa. Il sacerdote, infatti, finirà nel mirino di Samuel Alday che lo incolperà di aver disonorato Lucia Alvarado dopo averla rapita in un capanno. Una Vita, Telmo rapisce la cugina di Celia Telmo, Lucia e Samuel catalizzeranno le prossime puntate delle vicende ambientate ad Acacias 38. ...

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 3 novembre 2019 : anticipazioni puntata 866 e 867 di Una VITA di domenica 3 novembre 2019: Ramon è in ansia per la salute di Servante e lo fa visitare nuovamente dal medico, il quale gli dice che il portinaio potrebbe non farcela. Intanto è tutto pronto per la processione della Vergine, ma Lucia e Telmo non si sa dove siano. Samuel sospetta che il sacerdote abbia “rapito” la ragazza. In effetti Lucia si trova su una carrozza con Telmo e tenta di ...

Una Vita - spoiler spagnoli : Marcia vuole divorziare - arriva la nipote di Armando : Continuano a lasciare con il fiato sospeso le vicende del famoso sceneggiato iberico Una Vita. Negli episodi che verranno trasmessi in Spagna la settimana prossima, Marcia arriverà ad una conclusione. La brasiliana deciderà di divorziare dal marito Santiago. I cittadini di Acacias 38 invece faranno la conoscenza di un nuovo personaggio femminile. Si tratta di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), che si rivelerà essere una nipote di Armando ...

Una Vita Anticipazioni 3 novembre 2019 : Telmo sequestra Lucia! : E' tutto pronto per la processione della Vergine ma Lucia non si trova più, nel frattempo anche Telmo è sparito. Il sacerdote ha rapito la Alvarado, ma perché?

Una Vita/ Anticipazioni 2 novembre : Samuel ottiene l'annullamento del matrimonio? : Una Vita, Anticipazioni puntata 2 novembre: Lucia in balia di Samuel e Don Telmo pronto a fermarla, cosa si inventerà? Ecco le novità

Una Vita - spoiler all'8 novembre : Samuel escogiterà un piano contro il sacerdote : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda alle 14:10 su Canale 5 da lunedì' 4 novembre a venerdì 8 novembre ci saranno tante novità e numerosi colpi di scena. In particolare, Lucia chiederà più tempo a Telmo perché avrà bisogno di riflettere sulle pesanti accuse che il sacerdote ha rivolto nei confronti di Samuel. Ma non è tutto, perché anche il sacerdote rifletterà sul da farsi ...

Anticipazioni Una Vita - prossime puntate : Telmo lascia i voti? : Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 3 al 9 novembre 2019 Le Anticipazioni della prossima settimana di Una Vita svelano che Telmo e Lucia saranno al centro dell’attenzione e dovranno vedersela ancora con i tranelli di Samuel. Nelle puntate dal 3 al 9 novembre di Una Vita, il sacerdote rapirà Lucia, durante la celebrazione della festa della Vergine dei Miracoli, e trasgredirà il segreto professionale, confessando dell’accordo ...

Una Vita anticipazioni : Lucia lascia Samuel sull'altare per stare con Telmo : Un clamoroso colpo di scena avverrà nel corso delle prossime puntate italiane dallo sceneggiato di Aurora Guerra. Le anticipazioni di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5 indicano che tutti gli occhi saranno puntati su Lucia Alvarado, Samuel Alday e Telmo Martinez. Nel dettaglio, la cugina di Celia accetterà di diventare la moglie del fratello di Diego, nonostante sia presa dal sacerdote. Ma ecco che il matrimonio sarà funestato ...

Una Vita Anticipazioni 2 novembre 2019 : Rosina scopre la verità su Higino : Mentre Rosina è furiosa con Higino e Maria, convinta che i due impostori tramino alle spalle di Casilda, Lucia sorprende tutti accettando ufficialmente la corte di Samuel

Una Vita anticipazioni dal 3 al 9 novembre : accuse e importanti verità : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Samuel ed Espineira sorprendono Lucia e Telmo a letto insieme Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, approfittando della confusione per l’imminente processione in onore della Vergine dei Miracoli, Telmo obbliga Lucia a seguirlo. Il prete commette questo forte gesto per metterla al corrente sulle vere intenzioni di Samuel. A […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 3 al 9 novembre: ...

Spoiler Una Vita al 9 novembre : la Alvarado teme di essere stata abusata : Le trame di Una Vita subiranno un forte scossone nelle puntate in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre, quando Padre Telmo tenterà in tutti i modi di aprire gli occhi a Lucia sulle reali intenzioni di Samuel. Per raggiungere il suo scopo, il sacerdote arriverà persino a rapire la Alvarado, portandola in un eremo dove le racconterà quanto scoperto, confessandole anche di provare dei sentimenti per lei. Quello che sarà un gesto dettato dalle ...