Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 09 | 10

Ultime Notizie Roma del 02-11-2019 ore 07 : 10 : Roma dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nella nuova bozza della manovra di bilancio confermata la Plastik Tex che potrebbe costare €100 l’anno a famiglia il governo frena invece sulle auto aziendali restano al 30% le tasse su quelle elettriche ed ibride la nuova IMU fusione di Imu e tasi sarà del Lotto e 6 per 1000 sindaci potranno Turla o a girarla Intanto è ...

Giorgio Tirabassi Ultime Notizie - condizioni stabili non è più in pericolo : Giorgio Tirabassi colpito da infarto in provincia de l'Aquila, l'attore è fuori pericolo foto di Alberto Fuschi Secondo fonti Mediaset, Giorgio Tirabassi è fuori pericolo . ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : trovato cadavere nel lago d'Iseo - 1 novembre 2019 - : Ultime notizie , Ultim'ora oggi : trovato un cadavere nel lago d'Iseo a Iseo, in provincia di Brescia. Indagini in corso, 1 novembre 2019 ,

Pensioni Ultime Notizie : Ape social e opzione donna confermati nel 2020 : Pensioni ultime notizie : Ape social e opzione donna confermati nel 2020 Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la proroga ufficiale e definitiva di Ape social e e opzione donna , le due misure di accesso alla pensione in anticipo riservata ad alcune tipologie di lavoratrici e lavoratori. Non che sia una grande sorpresa, visto che il governo l’aveva ampiamente confermato già settimane addietro, ma fa notizia comunque l’ufficialità sulla ...

Nuova tassa rifiuti 2020 : importo e Ultime notizie. Ecco il piano del Governo : Nuova tassa rifiuti 2020: importo e ultime notizie. Ecco il piano del Governo Nuova tassa rifiuti 2020: importo e ultime notizie. Ecco il piano del Governo L’argomento tasse, in queste ultime settimane, è tornato un tema caldissimo, in politica e non solo. Con l’avvicinamento della fine dell’anno, si tratta infatti – come sempre – di trovare le coperture finanziarie per i provvedimenti che il Governo deve ...