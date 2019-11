Renzi all' attacco | Di Maio e il Pd blindano Giuseppe Conte | «O lui | o il voto»

Renzi all’attacco su manovra e premier. M5S avverte : senza Conte legislatura non ha futuro” : Il governo deve andare avanti, con o senza Giuseppe Conte come premier. E Italia Viva in Parlamento lavorerà per cambiare la manovra. Le parole di Matteo Renzi, come prevedibile fanno salire la tensione nel governo. Il leader di Italia Viva assicura di non voler far cadere l'esecutivo. "Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere", garantisce. Per quanto riguarda il futuro del premier, aggiunge, "dipende da come funziona il governo, ...

Anche Franceschini difende Conte dall'affondo di Renzi : "Questo Governo è l'ultimo" : “Repetita iuvant: il Governo Conte è l’ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla”. Così su Twitter il ministro Dario Franceschini, capi delegazione del Pd al Governo.La #Manovra varata dal Governo è positiva: blocca aumento Iva, taglia tasse sul lavoro, elimina il superticket sanitario, ...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del maltempo - piogge torRenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Ilaria D'Amico esce allo scoperto : In passato ho creduto in Renzi : Ilaria D'Amico, in collegamento con gli studi de La7 nel corso del programma Di Martedì, è uscita allo scoperto confessando di essersi fidata in passato di Matteo Renzi: "Sono stata una di quelle che ha creduto in lui". Tornando indietro è risultato evidente l'errore commesso su quel referendum: "Renzi si è giocato tutto sul referendum con un unico colpo e la pistola alla tempia". La conduttrice ha detto che adesso bisognerà vedere "se è in ...

Matteo Renzi - lo sfogo privato contro il Pd : "Una scelta allucinante - dei dilettanti allo sbaraglio" : Il diavolo si nasconde nei dettagli. In questo caso nelle ultime righe del retroscena firmato da Augusto Minzolini su Il Giornale, dove si dà conto della presunta missione di Matteo Salvini: attrarre 20 grillini nella Lega e, dunque, far capitolare il governo. Ma il diavolo nascosto nei dettagli in

Renzi - Salvini e il Pd. Tutti sognano davanti alle stelle cadenti : Roma. Un po’ per la sua inattitudine alla stasi, un po’ forse per l’eco fosca dei ragionamenti di Giancarlo Giorgetti che già andava predicando sul fatto che “paradossalmente, il nostro trionfo in Umbria rafforza la maggioranza”, sta di fatto che Matteo Salvini ha diramato subito il dispaccio, mentr

Benvenuti : Roma allo sfacelo - percentuale diffeRenziata arretra per la prima volta : Roma – “La Capitale sprofonda all’89esimo posto nella classifica delle città italiane più virtuose per quanto riguarda l’ecosistema all’interno dei confini urbani. Arriva al fondo della classifica proprio per il dato sui rifiuti. È quanto emerge dalla ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia, reso noto oggi”. “Lo sfacelo della ...

Regionali in Umbria - Pd a pezzi. Zingaretti dà la colpa a Renzi. Marcucci : "Risultato dell'alleanza col M5s" : La sconfitta alle Regionali in Umbria fa esplodere il Pd, in attesa di generare effetti devastanti sulla maggioranza di governo. "È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze", è uno dei primi commenti a caldo di Andre

Ragazzo ucciso : Renzi - 'no a sciacallaggio su morte Luca' : Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Un Ragazzo di nemmeno 25 anni viene ucciso in modo atroce per strada. Una tragedia, qualunque sia la causa del barbaro omicidio. Ai commentatori superficiali, ai politici dell’odio, agli influencer della paura dico: che vergogna fare sciacallaggio sulla tragedia del pove

Per voto in Umbria prima foto del governo. Conte ci crede : alleanza ha futuro. Ma Renzi è assente : Giuseppe Conte lo chiama "un esperimento interessante", Luigi Di Maio parla di "terza via", Nicola Zingaretti spiega che si sta insieme perché "amiamo l'Italia", Roberto Speranza assicura che l'alleanza "non è una semplice parentesi". Viene scattata a Narni, a due giorni dal voto regionale, la prima foto della coalizione che ha dato vita al governo Conte II e che in Umbria si presenta per la prima volta come alleanza elettorale a sostegno del ...

La7 - Bersani : “Renzi come Macron? No - ammicca alla destra. Ha voluto lui questo governo? Esistono anche le mosche cocchiere” : “Renzi alla Leopolda dice che vuole replicare il progetto di Macron? Non penso che lui ci creda davvero. Gli serve come elemento segnaletico per dire: ce l’ho con la sinistra, me la voglio levare dalle scatole, sono uno di centro, voglio assorbire quella parte della destra che non si riconosce nel lepenismo e nel salvinismo“. Così a Piazzapulita (La7) il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commenta il progetto politico ...

Governo - Meli : 'Il sospetto di Renzi è che Zingaretti e Conte puntino alle elezioni' : L'alleanza tra il Partito Democratico ed il Movimento Cinque Stelle era un qualcosa che in pochi avrebbero potuto immaginare. Per anni le due fazioni se ne sono dette di tutti i colori fino ad arrivare alla costituzione della maggioranza giallorossa che oggi regge il Governo. Tuttavia, si è trattato dell'ennesima dimostrazione che, in questo momento, nello scenario politico italiano, tutto può accadere. Con la fuoriuscita dal Partito Democratico ...

Maria Teresa Meli : "Zingaretti e Conte potrebbero puntare alle elezioni e fregare così Di Maio e Renzi" : Maria Teresa Meli, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, svela un retroscena clamoroso sui quattro protagonisti di questo governo giallo-rosso. "Matteo Renzi non ha nessun motivo per far cadere questo governo perché il suo partito Italia Viva non ha ancora la forza, ha percentuali minim

Dall’uno vale uno all’uno vale come se fosse d’oro di Renzi : Nel frattempo che provo a capirci qualcosa di questa faccenda della scomposizione, o della ricomposizione, e della instabilità del governo che però rende stabile i nuovo nemici amici, ma non si sa in quale accoppiamento giudizioso, ho provato a prendere il pallottoliere. Perché i sondaggi va bene, m