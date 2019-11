Ordinanza anti-smog | nessuno sconto agli over 70 | «Ma si parte con tolleranza»

Genova - emessa l’Ordinanza “anti-Vespa” : esentati i mezzi storici. Misura “figlia” della procedura d’infrazione Ue - ma è polemica : Il Comune di Genova ha emesso l’ordinanza con cui vieta l’ingresso in centro città ai mezzi da euro 2 in giù, ad eccezione dei “mezzi storici iscritti nei registri nazionali saranno esentati”. Lo stesso sindaco Marco Bucci ha chiarito che saranno esonerate dal provvedimento, già ribattezzato “anti-Vespa”,”anche le due ruote, certo, se si registrano, si metteranno a posto, se hanno le caratteristiche per ...