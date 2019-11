Casarin | “Sono i vertici del calcio a non essere convinti del Var | il problema è

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 2 novembre 2019) Il Corriere dello Sport oggi intervista l’ex designatore arbitrale Paoloche torna ancora una volta a ribadire il suo concetto critico nei confronti della scelta di Giacomelli e Banti di non utilizzare il Var in occasione del rigore non concesso al Napoli nella gara di mercoledì contro l’Atalanta «Mi è difficile comprendere come gli arbitri non sfruttino uno strumento così potente per minimizzare gli errori. Minimizzarli, non eliminarli» Ma ilviene dall’altro secondo«La questione arbitrale discende da unpiù ampio. Dirigenziale, culturale. Sono idel, devo supporre, a nondel Var» «O si decide che il Var e la tecnologia in generale non ci interessano oppure si dice chiaro e tondo: la strada è questa, chi non è d’accordo si accomodi fuori dagli organismi internazionale» È severoquando ...

