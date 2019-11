Schianto in auto dopo discoteca nel Veneziano | lei muore | lui in coma

Venezia - Schianto in auto dopo discoteca : muore una ragazza : Una giovane di 18 anni è morta in un incidente stradale che ha coinvolto l'auto sulla quale viaggiava con il fidanzato, 19enne, al quale la polizia aveva sequestrato la patente poche ore prima. Al ragazzo era stato dato un permesso per il solo rientro a casa. Ma la coppia si è recata in discoteca. Al mattino, viaggiando verso casa, c'è stato lo schianto, a Musile di Piave (Venezia). Dai test sarebbe emerso o la positività all'alcol del giovane ...

Lecce - Schianto con l'auto nella notte di Halloween : giovane perde la vita a 17 anni : Ancora sangue sulle strade del Salento, dove la notte scorsa, durante la serata dedicata alla festa di Halloween, una ragazza di 17 anni, Siria Fanciullo, è deceduta a causa di un violento schianto in auto. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che la ragazza viaggiasse insieme ad altre tre persone a bordo di una Renault Clio sulla strada statale 275, che collega Lucugnano (frazione di Tricase) ad Alessano. nella stessa vettura quindi ...

Lutto a Carsoli - Schianto con l’auto mentre torna dall’Eurochocolate : Federica muore a 23 anni : Federica Ferrante è morta a 23 anni dieci giorni dopo essere rimasta vittima di un incidente sull'autostrada E45 all'altezza di Todi: la giovane stava tornando dall'Eurochocolate di Perugia con un amico quando la loro auto è stata prima tamponata da un'altra vettura e poi si è capovolta. Lutto a Carsoli, paese d'origine del papà della vittima, e a Roma, dove risiedeva.Continua a leggere

Auto distrutta dopo lo Schianto - lui esce indenne. Poi l’appello : “Non guidate se avete sonno” : La vettura ridotta ad un ammasso di lamiere, un’immagine spaventosa che fa apparire come un vero miracolo il fatto che il 29enne che si trovava al volante dell’Alfa Romeo Giulietta sia rimasto indenne dallo schianto avvenuto di fronte all'ospedale di Rovigo. L'uomo non aveva bevuto e non correva, ma aveva sonno...Continua a leggere

Palermo - due ragazzi morti in un incidente : su Instagram il tragico brindisi in auto prima dello Schianto : È di due morti e tre feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale occorso la scorsa notte a Palermo. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada e si è...

Torino - Schianto tra 3 vetture a Leinì - auto nella scarpata : 2 morti e 3 feriti : La tragedia nel pomeriggio si sabato lungo la strada provinciale 460 per Ceresole, in provincia di Torino. coinvolte tre vetture una delle quali è finita già in una scarpata. Due le vittime morte sul posto, tre i feriti tra cui uno grave, trasportato in ospedale nel capoluogo piemontese in elicottero .Continua a leggere

Schianto tra mezzi pesanti in A27 - autostrada chiusa e traffico in tilt : Il tamponamento tra i due camion ha costretto le autorità a chiudere l'intera carreggiata per consentire i soccorsi. Il tratto tra l'allacciamento con la A28 Portogruaro-Conegliano e Treviso Nord in direzione di Venezia resta chiuso fino alle 19. Si registrano già code per diversi chilometri in entrata e uscita dai caselli.Continua a leggere

Schianto terribile - l’auto con a bordo il calciatore si è disintegrata : Dramma sfiorata a Vicenza. Un terribile incidente ha visto coinvolto un giovane calciatore. terribile la scena che si è presentata davanti ai soccorritori: l’auto era letteralmente tagliata in 2. Solo un grande spavento ma nessuna conseguenza fisica. Almeno per il ragazzo, perché la macchina, una Citroen C3, è finita completamente distrutta. Il calciartore coinvolto è Samuele Rossi, diciottenne giocatore del Fc Bassano 1903, un incidente ...

Bolzano - violento Schianto contro un’auto : la moto distrutta - Andrea muore a 22 anni : Un giovane di ventidue anni di Bolzano, Andrea Donola, è morto in un incidente stradale nel weekend. All'altezza dello svincolo della Mebo il giovane, che viaggiava a bordo della sua motocicletta, si è schiantato contro un'automobile. Inutili i soccorsi: l'impatto è stato violento e Andrea è deceduto sul posto.Continua a leggere

Schianto tremendo - nell’auto accartocciata Eleonora Rocchini : la più chiacchierata corteggiatrice di Uomini e Donne : Schianto nella notte tra venerdì e sabato. A bordo anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Quello che emerge è che l’auto con a bordo 5 ragazzi si è schiantata contro dei paletti e un tabellone stradale a Fuorigrotta. Lo Schianto è avvenuto intorno alle 2 del mattino, mentre gli amici che viaggiavano a bordo di una Bmw stavano uscendo dal tunnel del sottopasso Claudio. Il ...

Tolentino - Schianto in auto mentre accompagna il figlio disabile : lui muore - il giovane è grave : L'incidente stradale all'alba di lunedì a Tolentino (Macerata). Un sessantaseienne ha perso la vita. Viaggiava a bordo di una Hyundai Atos quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un'altra auto. Il figlio che viaggiava con lui, un trentacinquenne con problemi di disabilità, è grave in ospedale.Continua a leggere

Venezia - l’unico sopravvissuto allo Schianto del motoscafo offshore : “La lunata non si vedeva. Le autorità mettano delle luci - salveranno vite” : La “lunata” non si vedeva, perché non segnalata in modo sufficiente dalle luci. Quella scogliera bassa realizzata alla bocca di porto del Lido, per proteggere le strutture del Mose, era praticamente invisibile perfino per la sofisticata strumentazione di bordo, capace di scrutare la notte. È questa l’accusa che l’unico sopravvissuto dell’incidente nautico con tre vittime, avvenuto a Venezia, ha formulato parlando con il ...

Sbalzata fuori dall’auto dopo lo Schianto - Joanna muore a 35 anni davanti al figlio di 8 anni : La 35enne Joanna Keib, di origini polacche ma da tempo residente in Toscana, Sbalzata letteralmente fuori dall'abitacolo della vettura su cui viaggiava col compagno e il figlioletto di 8 anni di ritorno a casa. Per lei inutili i successivi soccorsi medici allertati dal compagno che è rimasto illeso così come il piccolo.\\Una giovane madre di 35 anni morta, a fianco della Open Zafira dove viaggiava insieme alla sua famiglia, il compagno e il ...

Schianto tra auto e moto nella notte : morti due giovani : L'incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica 15 settembre sul Grande Raccordo Anulare di Roma: le vittime hanno 20 e...