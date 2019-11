MotoGP | GP Malesia 2019 | previsioni meteo per gara e qualifiche Rischio pioggia elevato

VIDEO Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Contento del giro e del passo gara - nel 2020 avrò la Yamaha ufficiale” : Fabio Quartararo è stato assoluto protagonista nelle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il francese si è scatenato in entrambe le sessioni, nella FP1 ha siglato il record della pista battendo lo storico primato di Dani Pedrosa e nel turno pomeridiano si è migliorato ulteriormente. Fabio Quartararo ha analizzato la sua giornata ai microfoni di Sky Sport: “Ho fatto un giro ...

VIDEO MotoGP - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi delle prove libere. Valentino Rossi 3° dietro a Dovizioso - show Quartararo : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale MotoGP. Grande spettacolo su questo complicato tracciato, a dettare leggere è stato uno scatenato Fabio Quartararo: il francese ha timbrato il record della pista nella FP1 battendo lo storico primato di Dani Pedrosa, nella seconda sessione si è migliorato ulteriormente e ha confermato di essere il migliore sul giro veloce. Maverick Vinales è piaciuto ...

DIRETTA MotoGP/ Prove libere Sepang : Valentino Rossi pronto al riscatto - GP Malesia - : DIRETTA MOTOGP, Prove libere Fp2, Sepang: è di Quartararo il miglior tempo nella seconda sessione. Molto bene anche Valentino Rossi, GP Malesia 2019,.

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “Yamaha forte sul giro secco - io terzo-quarto sul passo gara” : Marc Marquez ha concluso in tredicesima posizione le prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo si trova così attardato dal leader Fabio Quartararo semplicemente perché non ha provato il time attack, il Campione del Mondo non si è voluto cimentare sul giro secco e si è concentrato sul passo gara in vista del Gran Premio di domenica dove andrà a caccia della sesta vittoria ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Malesia 2019 : “Grossa mossa di set-up - siamo vicini agli altri : posso lottare per la vittoria” : Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto le prove libere 2 del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati aveva faticato in mattinata ma nel turno pomeridiano ha rialzato la china e ha dato una risposta importante sul circuito di Sepang facendo capire che può essere un serio pretendente al podio nella gara di domenica. Il forlivese ha accusato sei decimi di ritardo da Fabio Quartararo che ha timbrato il record ...

MotoGP – Sensazioni contrastanti in casa Ducati : Dovizioso sorride in Malesia - mentre Petrucci mastica amaro : I due piloti della Ducati hanno commentato la prima giornata di libere, esprimendo Sensazioni contrastanti Sensazioni completamente opposte in casa Ducati tra Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, molto positivo il primo e alquanto deluso il secondo, complici anche i risultati ottenuti nella prima e nella seconda sessione di libere. Il forlivese ha parlato così ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “siamo partiti benino ma con certe ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Malesia 2019 : “Ho provato il passo gara - sono soddisfatto” : Maverick Vinales può sorridere al termine delle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Sepang. Lo spagnolo si è concentrato sul passo gara in sella alla sua Yamaha e i dati raccolti sono stati estremamente positivi tanto che l’alfiere della scuderia di Iwata può sperare di mettersi in luce nella gara che andrà in scena domenica. Maverick Vinales ha analizzato la sua giornata ai microfoni di ...

MotoGP - Viñales felice in Malesia : “passo gara ottimo - ma non sarà facile battere Quartararo in Qualifica” : Lo spagnolo ha parlato dei risultati ottenuti nelle libere in Malesia, esprimendo il proprio punto di vista Sensazioni positive per Maverick Viñales in Malesia, la prima giornata di libere sorride allo spagnolo sia per quanto riguarda il passo gara che per il time-attack. Alessandro La Rocca /LaPresse Fiducia e tanta determinazione nelle parole del rider della Yamaha ai microfoni di Sky Sport MotoGp, parole che sottolineando l’ottimo ...

MotoGP - Valentino Rossi tradisce un sorriso : “Yamaha forti in Malesia - ma c’è qualcosa da monitorare” : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della prima giornata di prove libere, tradendo un certo ottimismo in vista del prosieguo del week-end Terzo tempo nella seconda sessione di prove libere, quinto assoluto per Valentino Rossi, che conclude la prima giornata di lavoro in Malesia con un sorriso. AFP/LaPresse Il Dottore appare soddisfatto del feeling con la sua M1 ai microfoni di Sky Sport MotoGp, sottolineando però come ci sia ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Malesia 2019 : “Un giro veramente forte e il passo è ottimo - nel 2020 avrò la Yamaha ufficiale” : Fabio Quartararo è stato assoluto protagonista nelle prove libere del GP di Malesia 2019, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Sepang. Il francese si è scatenato in entrambe le sessioni, nella FP1 ha siglato il record della pista battendo lo storico primato di Dani Pedrosa e nel turno pomeridiano si è migliorato ulteriormente mettendo in mostra ancora una volta tutte le sue abilità sul giro secco. L’alfiere della ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : analisi delle prove libere. Marc Marquez braccato da 4 Yamaha - ma occhio a Dovizioso… : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP? Gli spunti di interesse non sono affatto mancati, anzi, e lasciano aperti numerosi scenari sia in ottica qualifiche di domani, sia in ottica gara, ma andiamo con ordine. Se qualcuno temeva che Fabio Quartararo potesse essere ancora alle prese con gli acciacchi dopo le due rovinose cadute di Phillip Island, bene, ha avuto la sua ...

Diretta MotoGP/ Prove libere Fp2 - Sepang : Quartararo show! 3° Rossi - GP Malesia 2019 - : Diretta MotoGp, Prove libere Fp2, Sepang: conclusasi la seconda sessione di libere , Quartararo il migliore sul circuito, GP Malesia 2019,

MotoGP - risultato FP2 GP Malesia 2019 : Valentino Rossi ruggisce ed è terzo! Ottimo Dovizioso - 2° alle spalle di Quartararo : Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) si mette ampiamente alle spalle gli acciacchi e le cadute di Phillip Island e domina in lungo ed in largo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP. Dopo una FP1 disputata nella mattinata malese nella quale aveva già fatto intravedere qualcosa di interessante, il giovane talento francese ha demolito i rivali con un giro letteralmente clamoroso: 1:58.576. “El ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : domani le qualifiche. Programma - orari e tv (sabato 2 novembre) : A Sepang si è aperta ufficialmente la notte la penultima fatica di questo lunghissimo mondiale 2019 di motociclismo, con le due sessioni di prove libere del GP della Malesia. Con due dei tre titoli già assegnati domani si tornerà in pista per la battaglia della pole position che assegnerà le posizioni sulla griglia di partenza in vista della corsa di domenica. In MotoGP sarà ancora battaglia tra Marc Marquez e le Yamaha o Andrea Dovizioso e la ...