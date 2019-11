Marc Marquez MotoGP | GP Malesia 2019 | “Yamaha forte sul giro secco | io terzo-quarto sul

MotoGP - GP Malesia 2019 : analisi delle prove libere. Marc Marquez braccato da 4 Yamaha - ma occhio a Dovizioso… : Cosa ci ha lasciato in eredità il venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 della MotoGP? Gli spunti di interesse non sono affatto mancati, anzi, e lasciano aperti numerosi scenari sia in ottica qualifiche di domani, sia in ottica gara, ma andiamo con ordine. Se qualcuno temeva che Fabio Quartararo potesse essere ancora alle prese con gli acciacchi dopo le due rovinose cadute di Phillip Island, bene, ha avuto la sua ...

VIDEO Marc Marquez - super salvataggio nelle FP1 a Sepang! Altro numero da circo dello spagnolo in Malesia : Marc Marquez fa sempre parlare di sé. L’iberico della Honda, nel corso delle prove libere 1 del GP della Malesia (penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP), ha deliziato la platea con un salvataggio dei suoi. Un numero da circo del campione del mondo, che conferma le sue qualità fuori dal comune in sella alla moto. Di seguito il VIDEO della prodezza dell’asso nativo di Cervera: VIDEO Marc Marquez, super salvataggio nelle ...

LIVE MotoGP - GP Malesia 2019 in DIRETTA : via alle FP2! Yamaha all’assalto contro Marc Marquez. Dovizioso ci prova : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.05: VIA alle FP2! 45' importanti per testare le moto 8.04: Danilo Petrucci continua a faticare con la Ducati ufficiale: il pilota ternano è 12° al termine della prima sessione di prove a Sepang 8.03: Un Marquez che, nelle FP1, per la prima volta non ha impressionato particolarmente. Una chance per gli altri? Loading… Loading… 8.02: Lorenzo, al ...

Andrea Dovizioso su Marc Marquez - sembra una resa : "Divario impressionante - così per tutti" : "Dobbiamo pensare al distacco, non tanto alla posizione finale, il punto purtroppo è che il distacco era decisamente superiore all’anno scorso. Non possiamo essere soddisfatti. Ci sono stati tanti alti e tanti basse nella stagione, ma alla fine stiamo chiudendo secondi, questo è positivo". È il bila

MotoGP - GP Malesia 2019 : Marc Marquez punta al sesto successo di fila e al record di punti - Dovizioso e Rossi chiamati al riscatto : Comincia domani con le prime sessioni di prove libere il weekend del Gran Premio della Malesia 2019, 18° e penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Si gareggia a Sepang nell’ultima prova asiatica del campionato prima di tornare nel Vecchio Continente tra due settimane per il gran finale di Valencia, in cui la stagione 2019 andrà definitivamente in archivio e si comincerà a pensare al 2020 con i primi test. Il titolo iridato è già ...

Marc Marquez MotoGP - GP Malesia 2019 : “La moto è eccezionale - proverò a vincere anche a Sepang” : Marc Marquez non ha la minima voglia di fermarsi, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend del Gran Premio di Malesia 2019 di motoGP: Il campione del mondo prosegue imperterrito nel suo dominio consapevole di essere l’uomo da battere in ogni circuito e situazione. Arriva da un filotto di cinque vittorie consecutive, vola con 375 punti in classifica generale, quindi punta (da solo) alla ...

MotoGP - Marc Marquez : “Non dobbiamo rilassarci - l’obiettivo è sempre la vittoria a Sepang” : Marc Marquez e la fame di vittoria inesauribile. Il campione del mondo della Honda in MotoGP, che ha chiuso i giochi già nel 15° round stagionale in Thailandia, sta dando seguito al suo campionato trionfale. L’iberico, vittorioso anche a Phillip Island (Australia), ha portato i propri successi di tappa a quota 11, inanellando la quinta vittoria consecutiva. Nel penultimo atto di quest’annata, Marc non ha alcuna voglia di fermarsi, ...

MotoGP - GP Australia 2019 : Marc Marquez sempre più dittatore. Timidi segnali di ripresa per Valentino Rossi : I circuiti antiorari (o sinistroidi come si vogliano chiamare) sono sempre stati terreno di caccia per uno che le pieghe verso sinistra le adora. E così, se si pensa ad Austin, ad Aragón e soprattutto al Sachsenring il nome di Marc Marquez non può che spiccare su tutti. Phillip Island conclude l’elenco dei tracciati in calendario con questa caratteristica e, banalmente, anche l’Australia ha sempre rappresentato una sorta di talismano ...

MotoGp - Marc Marquez vince anche a Phillip Island : quinto successo consecutivo : Marc Marquez non si ferma più. Nonostante abbia già conquistato il motomondiale, lo spagnolo continua a volare sulla sua Honda e ottiene il quinto successo consecutivo. anche a Phillip Island, in Australia, ha dominato la corsa davanti al britannico Cal Crutchlow (Lcr Honda) e al pilota di casa Jack Miller (Ducati Pramac). Ottimo quarto posto per il 22enne italiano Francesco Bagnaia su Ducati Pramac, che raggiunge così il suo miglior risultato ...

Marc Marquez MotoGP - GP Australia 2019 : “E’ stata dura ma sapevo che negli ultimi giri sarei passato” : Il GP d’Australia 2019 è stato un appassionante duello tra gli spagnolo Marc Marquez e Maverick Viñales che hanno esaltato il calorosi pubblico di Phillip Island, ma alla fine un errore del pilota Yamaha ha confezionato l’undicesimo successo stagionale per il Cabroncito. Il campione del mondo continua dunque il suo finale di stagione da sogno e dopo la doppia beffa Austria – Gran Bretagna non ha più perso un colpo vincendole ...

L’uragano a Phillip Island è Marc Marquez - quinta vittoria consecutiva per lo spagnolo : Crutchlow e Miller sul podio : Il pilota della Honda combatte con Viñales fino all’ultimo giro, resistendo all’attacco dello spagnolo che poi finisce nella ghiaia. Ne approfittano Crutchlow e Miller, mentre Rossi chiude ottavo Undicesima vittoria stagionale, la quinta consecutiva per Marc Marquez, che trionfa anche a Phillip Island al termine di un testa a testa bellissimo con Maverick Viñales. AFP/LaPresse Il campione del mondo si conferma cannibale anche ...

VIDEO Marc Marquez - GP Australia 2019 : “Per me si poteva correre ma il rischio era elevato” : Nel corso della giornata del sabato del GP d’Australia 2019, non si sono disputate le qualifiche della MotoGP, a causa del forte vento. Marc Marquez ha detto la sua ai microfoni di Sky dopo la decisione del rinvio: “Per me si poteva correre, lo avevamo fatto fino a quel momento, ma il rischio era elevato“. VIDEO INTERVISTA Marc Marquez GP Australia MOTOGP 2019 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...