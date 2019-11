Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 1 novembre 2019) Periodicamente si straparla di “”. Poi si chiarisce che non si tratta di “” ma di altro. A esempio, di un rinnovato “di ispirazione cristiana”. Poi si corregge nuovamente il tiro sostenendo che non si vuole riproporre la Democrazia Cristiana e né ilPopolare Italiano. Ma non si riesce, com’è ovvio, ad uscire dall’equivoco sulla natura e sul profilo del nuovoche non si definiscema, di fatto, lo è. Il tutto accompagnato dalla litania che è indispensabile nonché necessario promuovere una nuova classe dirigente e non più facce usurate e logore del passato dimenticandosi che poi, puntualmente, i promotori di queste varie ed infinite esperienze hanno comprensibilmente svariate primavere alle spalle. Ma, al di là dei vari ...

ES1670 : Il 'partito cattolico' non esiste (BLOG di G. Merlo) - HuffPostItalia : Il 'partito cattolico' non esiste - SelvaggiPa : RT @fiorwnza: #PopolodellaFamiglia #MarioAdinolfi Periodicamente Rodari o qualche altro vaticanista politicamente appassionato tira fuori… -